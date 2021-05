Von Diak zu Diakoneo: Neuer alter Ausbildungsbetrieb

Das Diak hat eine lange Geschichte – was 1886 als Diakonissenkrankenhaus begann, ist heute das größte diakonische Unternehmen Süddeutschlands.

Im Juli 2019 schlossen sich das Ev. Diakoniewerk Schwäbisch Hall e.V. und die Diakonie Neuendettelsau zusammen zu einem neuen Unternehmen – Diakoneo. Mehr als 10.000 Mitarbeitende in über 200 Standorten arbeiten gemeinsam, zum Wohle der Menschen, die verlässliche Unterstützung brauchen. In den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pflege, Wohnen, Assistenz, Arbeit und Spiritualität bieten wir umfassende Leistungen, ganz nach den Bedürfnissen der Menschen.

Am Standort Schwäbisch Hall arbeiten rund 2300 Mitarbeitende im Diak Klinikum, der Berufsfachschule für Pflege, der stationären und ambulanten Pflege und in der zentralen Verwaltung und Ver­sorgung. Das Diak Klinikum ist die größte der in Schwäbisch Hall ansässigen Einrichtungen und ist als Klinikum der Zentralversorgung und akademisches Lehrkrankenhaus der Uniklinik Heidelberg wichtiger Bestandteil der Gesund­heitsversorgung in der Region Schwäbisch Hall und Hohenlohe.

Hier werden viele unterschiedliche Ausbildungsberufe angeboten. Die Gesundheitsberufe stehen im Vordergrund. Dazu gehören neben der klassi­schen Pflegeausbildung beispielsweise Operationstechnische/r Assistent/in, Me­dizinisch-technische/r Radiologieassistent/in, Medizinische/r Fachangestellte/r und vieles mehr. Seit 2020 wird die Generalistische Pflegeausbildung angeboten. Sie führt die bislang getrennten Ausbildungen von Kinderkranken-, Kranken- und Alten­pflege zum neuen staatlich geprüften »Pflegefachfrau/Pflegefachmann« zusam­men.

Und welche Vorteile bringt der Zusammenschluss zu Diakoneo für die Ausbildung? Es kommen Ausbildungsberufe dazu. In Neuendettelsau und Umgebung wird z.B. in den Berufen Heilerziehungspflege, Kinderpflege, Erzieher, Diätassis­tenz und Hauswirtschaft ausgebildet.

Berufsfachschule für Pflege, Gelbinger Gasse 25, 74523 Schwäbisch Hall, Fon: 0791-753 4170, diakademie@diakoneo.de, www.diakoneo.de, www.diak-klinikum.de