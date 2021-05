VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG: Ausbildung mit Perspektiven

Bei der VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG wird bei einer Ausbildung bzw. einem dualen Studium nicht nur Wert auf Qualität gelegt.

Vielmehr setzt sich die Ausbildung sowie das duale Studium aus gemeinsamen Aktionen und einem individuellen Durchlaufplan zusammen. Die beruflichen Leistungen und die persönliche Entwicklung der Auszubildenden bzw. Studierenden werden durch eine intensive Betreuung und zusätzliche Leistungen gefördert. Zum Beispiel gibt es Einführungswochen zu Beginn, praxisorientierte Fachtrainings und eine intensive Prüfungsvorbereitung bzw. Praxisphasenbetreuung. Der persönliche Kontakt mit den Kundinnen und Kunden steht immer im Mittelpunkt der Tätigkeit, hierfür werden die Auszubildenden und Studierenden durch Vertriebstrainings optimal vorbereitet. Durch die digitalen Anforderungen bleibt die Bankbranche attraktiv und modern. Interesse an einer Ausbildung oder einem dualen Studium? Bewerben und informieren kann man sich unter www.vrbank-sha.de.

Hier werden folgende Ausbildungs- und Studiengänge angeboten: Bankkaufmann mit Zusatzqualifikation Finanzassistent (m/w/d), Kaufmann für IT-System-Management (m/w/d), Studiengang zum Bachelor of Arts, Fachrichtung BWL/Bank an der DHBW Mosbach, Studiengang zum Bachelor of Arts, Fachrichtung BWL/Finanzdienstleistungen an der DHBW Stuttgart.

VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG, Dietrich-Bonhoeffer-Platz 1, 74523 Schwäbisch Hall, Fon: 0791-75850, www.vrbank-sha.de