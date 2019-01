Vielfältige Karrierechancen bei Würth Elektronik Eisos

»More than you expect« ist das Motto des Herstellers elektronischer und elektromechanischer Bauelemente für die Elektronikindustrie mit Sitz in Waldenburg. Es ist nicht nur ein Versprechen an die Kunden des Unternehmens, sondern richtet sich insbesondere auch an die Mitarbeiter und Bewerber. Viele unterschiedliche Arbeitnehmertypen finden hier die idealen Bedingungen, um sich mit Spaß an und bei der Arbeit voll entfalten zu

können.

Der Neueinsteiger: Wer demnächst Schule oder Studium beendet, findet bei Würth Elektronik Eisos viele spannende Einstiegsmöglichkeiten. Eine große Bandbreite an technischen und nichttechnischen Ausbildungsberufen, Praktika und Traineeprogrammen bis hin zum Unternehmenseigenen Studentenprogramm »STUP« warten auf alle Berufseinsteiger.

Der familienmensch: Endlich muss man sich nicht mehr zwischen Beruf und Familie entscheiden: Würth Elektronik Eisos unterstützt Familien mit flexiblen Wiedereinstiegsmöglichkeiten nach der Elternzeit, maßgeschneiderten Teilzeitlösungen und Kinderbetreuung. Denn wer den Rücken frei hat, kann seine Kompetenzen im Beruf besser entfalten.

Der Erfahrene: Wer bereits einige Jahre im Beruf mitbringt, findet bei Würth Elektronik Eisos verantwortungsvolle Aufgaben und die stetige persönliche sowie fachliche Entwicklung durch individuelle Weiterbildungen. Der Rückhalt des sicheren, zukunftsorientierten und familiengeführten Unternehmens machen Auszeiten wie ein Sabbatical oder die verlängerte Entgeltfortzahlung ab fünf Jahren Betriebszugehörigkeit möglich.

Der Sportler: Jeder möchte in Beruf und Freizeit gesund und aktiv bleiben. Bei den regelmäßigen Kursen und Sport-Treffs des WEtality Aktivprogramms ist sicher der (neue) Lieblingssport dabei – egal ob Zumba, Fußball oder Yoga. Die gesunde Ernährung darf da natürlich nicht fehlen: Entsprechende Kochkurse runden das Gesundheitsprogramm von Würth Elektronik Eisos ab.

Der Weltenbummler: Wer gerne andere Länder kennen lernt, ist ebenfalls genau richtig, denn die Würth Elektronik Eisos Gruppe ist in 50 Ländern aktiv und schickt ihre Mitarbeiter auf die Reise – ob zum Praxissemester nach Manchester oder zum mehrjährigen Aufenthalt in Barcelona.

Würth Elektronik Eisos GmbH & Co. KG

Max-Eyth-Straße 1, 74638 Waldenburg

Fon: 07942-9450, www.we-online.de