Web-Seminar-Reihe der HWK Heilbronn-Franken

Im Februar, März und April bietet die Handwerkskammer Heilbronn-Franken Web-Seminare für Betriebe an. Strategisches Recruiting ist im Handwerk eine Seltenheit. Vielmehr werden neue Mitarbeiter spontan und oft ohne gezielte Vorbereitung gesucht. Gerade bei einer unverhofften Kündigung oder einem nicht planbaren, krankheitsbedingten Ausfall geht das häufig nicht anders. Aber auch wenn Betriebe wachsen oder langgediente Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, wird die Suche nach neuen Mitarbeitern oft zu spät, ad-hoc und unvorbereitet durchgeführt. Eben aus dem Bauch heraus.

Mittlerweile gibt es etliche Möglichkeiten und Maßnahmen, die zur Mitarbeitergewinnung eingesetzt werden können. Von persönlichen Netzwerken, dem klassischen Inserat hin zu Social Media Recruiting und Active Sourcing ist alles dabei. Ein großes Fragezeichen stellen dabei die passenden Suchkanäle dar. Oft sind Betriebe dann ratlos: „Wo finde ich die passenden Fachkräfte? Wo erreiche ich Aktiv- und auch Passivsuchende? Welche Kanäle kosten mich nicht nur unnötig viel Zeit und Geld?“ Kurzum: welche Rekrutierungskanäle passen zu meiner Mitarbeitersuche?

»Mit unserer Web-Seminarreihe Rekrutierungskanäle wollen wir unseren Mitgliedsbetrieben zeigen, welche Kanäle zur Personalgewinnung erfolgreich und strategisch eingesetzt werden können«, erklärt Carmen Bender, Personalberaterin der Handwerks-kammer Heilbronn-Franken. Insbesondere in unserer schnelllebigen Zeit, sei es sehr wichtig, den Anschluss an neue Trends nicht zu verlieren. Die Herausforderung ist also, die vielen verschiedenen Angebote und Kanäle für sich effektiv zu nutzen. Bei diesem Entscheidungsprozess unterstützen die Personalberater der baden-württembergischen Handwerkskammern mit der neuen Web-Seminar-Reihe.

»Die Web-Seminar-Reihe ist in drei Teile aufgebaut und beginnt mit einem Überblick sowie strategischen Überlegungen«, erläutert Bender. Sie erhalten einen Überblick über klassische und online Kanäle und welche Vor- sowie Nachteile welcher Kanal mit sich bringt.

Termine: