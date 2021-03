Weiterbildung in Krisenzeiten

Die Corona-Krise sorgt für stürmische Zeiten auf dem Arbeitsmarkt. Für viele Arbeitnehmer bietet sich allerdings gerade jetzt die Möglichkeit, sich mit einer Fortbildung fit für die Zukunft zu machen. Als eine der größten privaten Akademien bietet carriere & more in Stuttgart, Mannheim und Würzburg eine Fortbildung zum IHK Betriebswirt, Fachwirt oder Meister in 25 bis 45 Tagen an. Wie das so schnell funktioniert und warum gerade jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Weiterbildungsstart ist, erklärt die Geschäftsführerin der privaten Weiterbildungsakademie Simone Stargardt.

Welche Fortbildungen bietet carriere & more an?

Wir bieten eine Vielzahl an Karrieremöglichkeiten an. So kann man sich an unserer Akademie zum bundesweit anerkannten IHK Fachwirt, IHK Betriebswirt oder zum Meister ausbilden lassen. Dabei sind die Fachwirte und Meister seit einer Reform des Berufsbildungsgesetzes im vergangenen Jahr dem Bachelor Abschluss gleichwertig und die IHK Betriebswirte dem Master Abschluss.

Wie läuft die Fortbildung ab?

Die Kurse an unserer Akademie sind sehr praxisorientiert. Unsere Studierenden werden in spezialisierten Lehrgängen von erfahrenen Dozenten engmaschig betreut. Wir haben die Kurse so abgestimmt, dass sie bestens mit einem normalen Berufsalltag kompatibel sind. Daher verzichten wir auf Abendkurse, die, wie wir festgestellt haben, für viele eher kräftezehrend als hilfreich sind. Stattdessen werden die Lerneinheiten in ganztägigen Seminaren am Wochenende durchgenommen. Je nachdem, für welche Fortbildung man sich entscheidet, kann man nach 25 bis 45 Tagen das Prüfungsziel erreichen und seine IHK-Prüfung ablegen. In der Regel ist man nach einem halben Jahr mit nebenberuflichen Kursen bereit, seinen Abschluss zu machen. Alle Absolventen werden nach dem Bestehen dann auf Schloss Solitude gebührend gefeiert.

Wo finden die Kurse statt?

Das C&M-Konzept ist Präsenzunterricht in den modernen Schulungsräumen der Akademie. Im ersten Lockdown im März 2020 haben wir direkt auf Online-Live-Unterricht gewechselt. Alle Seminartermine konnten wie geplant stattfinden. Ab dem Sommer haben wir dann alle Kurse wieder komplett im Präsenzunterricht angeboten. Es ist einfach noch effizienter und effektiver vor Ort als Gruppe zu lernen. Da unsere Akademie dank einiger Umbauarbeiten im Stande war, die Hygienemaßnahmen, wie Abstandsregeln oder eine gute Durchlüftung, problemlos umzusetzen, war die Lernatmosphäre vor Ort sehr angenehm. Aber natürlich haben wir auch Online in den vergangenen Monaten deutlich aufgerüstet und beispielsweise einen Online-Akademie-Live-Stream eingeführt. Seit dem Lockdown vor Weihnachten haben wir unser Kursangebot komplett auf Online umgestellt, wobei das nichts an der Qualität unserer engmaschigen Betreuung in kleinen Gruppen mit maximal 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmern geändert hat.

Die Corona-Krise sorgt bei vielen für große Unsicherheiten.

Ist eine Fortbildung jetzt überhaupt sinnvoll?

Aber natürlich. Gerade jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um mit einer Weiterbildung zu beginnen. Fortbildung statt Netflixen lautet hier die Devise. Ein zusätzlicher Abschluss steigert auf alle Fälle die Chancen am Arbeitsmarkt. Darüber hinaus bietet unsere Akademie neben einer Geld-Zurück-Garantie im Falle eines nicht Bestehens der Prüfung trotz regelmäßiger Kursteilnahme, sowie dem neuen Jobverlust-Airbag, bei dem wir die restlichen Kursgebühren im Falle eines Arbeitsplatzverlustes übernehmen, eine große Sicherheit für alle, die eine Fortbildung beginnen möchten. alh

