»Weniger ‚MISS‘ und mehr Verständnis« – erfolgreiches Webinar für Frauen

Weiterbildung online, im »Public Viewing« an drei Standorten oder zuhause vor dem Rechner. Das öffentliche Webinar »Weniger ‚MISS‘ und mehr Verständnis« konnte am Abend des 13. Februars 2020 virtuell 37 Frauen erreichen. Zusätzlich war es in Kooperation mit den KreisLandFrauen Heilbronn für rund 74 Frauen als Live-Übertragung in Flein, Lauffen am Neckar und Kochersteinsfeld zu erleben.

Gemeinsam hatten der KreisLandFrauenverband Heilbronn sowie die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken zur Auftaktveranstaltung für das Leitthema der LandFrauen »Grenzenlos digital« zu einem öffentlichen Webinar eingeladen. Virtuell nahmen 37 Frauen teil, die über die Region Heilbronn-Franken hinaus zwischen Tauberbischofsheim und Geislingen, zwischen Mannheim und Crailsheim eingeloggt waren. Die Ortsvereine der LandFrauen Flein, Lauffen am Neckar und Hardthausen-Kochersteinsfeld begrüßten insgesamt 74 Frauen beim »Public Viewing«. Auch gab es weitere Gruppen, welche die Idee des »Public Viewing« übernommen und sich gemeinsam fortgebildet haben.

»Weniger ‚MISS‘ und mehr Verständnis« wurde durch die Webinarista und Referentin Elke-Maria Rosenbusch mit zahlreichen Methoden akustisch und visuell näher gebracht. Missverständnisse sind in der Kommunikation an der Tagesordnung. Mund und Ohr haben vier Dimensionen: die Sach-, Selbstoffenbarungs-, Beziehungs- und Appellebene. Eine Erkenntnis aus der Kommunikation zeigt: Wahr ist nicht das, was ich sage, sondern das, was der andere hört. Darüber hinaus sendet jede Person Botschaften nicht nur verbal, sondern auch non-verbal. Ich-Botschaften - knapp und klar - können ein Schlüssel zu mehr Verständnis sein. Und als Tipp zur Umsetzung in der Praxis gab die Referentin folgen Rat: »Feedback einholen über die eigene Kommunikation und wenn man etwas ändern möchte, dann kleine Dinge fokussiert angehen und 14 Tage bewusst üben.« Das Fazit für gelungene Kommunikation: »Weich zu den Menschen und hart in der Sache«, so die Expertin.

Die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken bietet im Jahr rund 75 kostenfreie Veranstaltungen zur persönlichen Weiterbildung an. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.frauundberuf-hnf.com