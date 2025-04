Windmüller Technik Ausbildung im Handwerk

Handwerk rockt. Wer eine Ausbildung sucht, die abwechslungsreich ist, Zukunft hat und richtig Spaß macht, ist bei Windmüller ­Technik genau richtig! Es handelt sich dabei um ein ­Familienunternehmen mit über 220 Mitarbeitern – und jeder einzelne zählt. Geboten werden folgende Ausbildungen:

• Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) – Sanitär, Heizung, Klima

• Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d)

• Technischer Systemplaner (m/w/d)

• Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)

Möglich ist auch ein Duales Studium in Energie- & ­Versorgungsmanagement. Neue Azubis erwartet bei Windmüller ein starkes Team, das zusammenhält, eine neue Azubi-Werkstatt und einen zukunftssicheren Arbeitsplatz! Jetzt den ersten Schritt machen, Teil der Windmüller-Familie werden und das Handwerk von morgen mitgestalten. Jetzt bewerben per E-Mail an jobs@windmueller-sha.de oder online über die Schnellbewerbung.

Windmüller Technik

Robert-Bosch-Str. 8 · 74523 Schwäbisch Hall

Tel. 0791-95500 · www.windmueller-jobs.de