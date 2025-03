WITTENSTEIN SE: Mit Ideen bewegen

Die Wittenstein talent arena beherbergt auf 3.050 Quadratmetern hochwertig ausgestattete Werkstätten und Schulungsräume für die Aus- und Weiterbildung.

Sie bietet rund 120 Auszubildenden und dual Studierenden viel Raum zur Entfaltung bei ihrem Start in über 20 verschiedene kaufmännische, technische und IT-Berufe. Zu den Lernphasen in der Wittenstein talent arena, an der Dualen Hochschule oder Berufsschule garantieren praktische Tätigkeiten in den Fachbereichen und Auslandspraktika bei Tochtergesellschaften vielseitige Abwechslung. Und jetzt ganz neu, verfügt sie sogar über eine eigene Bushaltestelle, direkt vor der Tür.

Mit weltweit rund 2.900 Mitarbeitern steht die ­WITTENSTEIN SE für Innovation, Präzision und Exzellenz in der Welt der cybertronischen Bewegung. Entwickelt, produziert und vertrieben werden Antriebssysteme, u. a. für den Maschinen- und Anlagenbau, die Luft- und Raumfahrt oder die Öl- und Gas-Exploration.

Wer den Ausbildungsbetrieb kennenlernen will, ist zu einem individuellen Besuch eingeladen. Auszubildende und Ausbilder zeigen das Unternehmen, beantworten Fragen und geben Tipps zur Berufsorientierung.

Weitere Informationen und Terminvereinbarung unter https://www.wittenstein.de/de-de/unternehmen/karriere/schau-rein

WITTENSTEIN SE

Walter-Wittenstein-Str. 1 · 97999 Igersheim-Harthausen

Tel. 07931-4930 · www.wittenstein-jobs.de