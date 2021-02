Keitel-Haus: Wo Mitarbeiter zu Mitdenkern werden

»Wir bauen Ihr Haus, als wäre es unserer eigenes.« Dieser Satz umschreibt seit Langem den Qualitätsanspruch, den die Firma Keitel-Haus an die hochwertigen und nachhaltigen Holzhäuser aus eigener Produktion stellt.

Doch der Satz sagt noch viel mehr aus. Letztlich steht er für die hohe Wertschätzung und Wichtigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ohne die die erfolgreiche Geschichte des Unternehmens nicht denkbar wäre.

Erst durch die hohe Qualität ihrer Arbeit und Ideen und die professionelle Umsetzung kann das Unternehmen den selbst gesetzten Ansprüchen gerecht werden. Aus diesem Grund stehen bei Keitel-Haus nicht nur die Kundinnen und Kunden, sondern gleichberechtigt auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Mittelpunkt. »Durch ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre handwerklichen Fähigkeiten werden sie an vielen Stellen zu unverzichtbaren Mitdenkern. Ihre Arbeit ist ein wichtiger Baustein für den Erfolg unseres Unternehmens«, betont Geschäftsführer Andreas Mosgallik-Keitel.

Hochwertige Holzhäuser brauchen von den ersten Entwürfen bis hin zur Schlüsselübergabe hochwertige Leistungen in der Planung und in der Umsetzung. Aus diesem Grund und wegen der großen Nachfrage nach durchdachten und ökologisch ausgerichteten Holzhäusern sucht Keitel-Haus nicht nur jetzt, sondern kontinuierlich in den verschiedensten Gewerken und Berufen nach Mitdenkerinnen und Mitdenker, die das Wachstum des Unternehmens mitgestalten wollen.

Wer das noch junge Jahr mit neuen beruflichen Perspektiven verknüpfen will, hat gerade jetzt bei Keitel-Haus vielfältige Möglichkeiten. Vom Maler und Lackierer bis hin zu Bürokaufleuten, vom Bauzeichner bis zum Schreiner und natürlich auch als Zimmerer und Zimmerermeister werden Menschen mit unterschiedlichsten Fähigkeiten gesucht.

Keitel-Haus GmbH, Reubacher Straße 23, 74585 Rot am See – Brettheim, Fon: 07958-98050, www.keitel-haus.de