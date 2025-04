Werkzeugmechaniker (m/w/d) bei Wöhrle mehr als nur eine Ausbildung!

Gegründet als Familienunternehmen vor mehr als 100 Jahren arbeiten mittlerweile über 700 ­engagierte Mitarbeitende in der Wöhrle-­Gruppe an sechs Standorten auf zwei Kontinenten mit Leidenschaft und Ehrgeiz an innovativen Produkten für die ­Automobilindustrie.

Die Ausbildung hat bei Wöhrle einen ganz besonderen Stellenwert: Sie bietet Abwechslung und Spaß bei ­Azubi-Events und -messen, ein familiäres Umfeld sowie sehr gute Übernahmechancen! Auch nach der ­Ausbildung ist es mehr als nur ein Job – es warten spannende und ­internationale Projekte, aber auch ­Firmenfeste mit Familienangehörigen und vieles mehr.

Wöhrle hat noch freie Ausbildungsplätze für 2025! Jetzt bewerben!

Wöhrle GmbH & Co. KG

Götzstraße 9 · 74238 Krautheim

Tel. 07054-9262-99019 · karriere@woehrle.de

www.woehrle.de