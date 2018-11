× Erweitern Würth Deutschlandtest Würth Industrie Service mit dem Deutschlandtest-Siegel ausgezeichnet

Die Würth Industrie Service GmbH & Co. KG aus Bad Mergentheim zählt zu den Unternehmen mit den besten Karrierechancen. Für die Studie „Top-Karrierechancen“ von Focus und Focus Money wurden die 17.500 mitarbeiterstärksten Unternehmen in über 120 Branchen in Deutschland untersucht. Die Würth Industrie Service wurde mit dem Deutschlandtest-Siegel „Top-Karrierechancen“ ausgezeichnet und erreichte Platz zwei der Kategorie Großhandel. Vor allem konnte das Unternehmen mit vielfältigen Weiterbildungsangeboten und attraktiven Perspektiven überzeugen.

Viele Einstiegsmöglichkeiten und Perspektiven

Entscheidend für eine langfristig erfolgreiche und zufriedenstellende Arbeit ist eine offene Unternehmenskultur mit einer werteorientierten und vertrauensvollen Führung. Diese Kultur bei Würth ist fest verankert und die von Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth über Jahrzehnte geprägten Unternehmensgrundsätze sind fester Bestandteil der täglichen Zusammenarbeit.

Wer in seine Mitarbeiter investiert, investiert in seine Zukunft. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die individuellen Stärken sowie die einzelnen Fachbereiche zugeschnitten sind. Angepasst an die persönlichen Fähigkeiten ermöglichen individuelle Einarbeitungspläne einen effektiven Direkteinstieg über alle Unternehmensbereiche hinweg: Assistenz, Einkauf, Finanzen/Controlling, Fuhrpark, Geschäftsniederlassungen, Haustechnik, internationales Qualitäts- und Lieferantenmanagement, IT, Key Account Management, Logistik, Marketing, Personal, Produkt- und Systemdivisionen, Qualitäts- und Prozess-/Projektmanagement, Technik, Vertriebsaußendienst und Vertriebsinnendienst oder Vertrieb International.

Großes Karriere- und Entwicklungsangebot

Seit über 15 Jahren wird auch das Weiterbildungsprogramm erfolgreich bei der Würth Industrie Service eingesetzt. Es werden interne Entwicklungsmöglichkeiten wie Sprachtrainings, Auslandstätigkeiten, Innovationsteams oder maßgeschneiderte Fokus-Programme und Produkt- sowie Verkaufsschulungen von „Werkstatt WISsen“ angeboten. Dies gibt jedem Einzelnen die Möglichkeit sich fachlich sowie persönlich weiter zu entwickeln und die individuellen Stärken zu erweitern. Der Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaft und der Master of Business Administration kann zum Beispiel auch berufsbegleitend absolviert werden. Selbstverständlich bildet das Unternehmen auch junge Menschen selbst aus, so dass insgesamt über 200 Auszubildenden derzeit am Standort oder in einer der Geschäftsniederlassungen sowie Auslandsgesellschaften tätig sind. Mit über sechs verschiedenen Ausbildungsberufen und acht Studiengängen an Dualen Hochschulen in Baden-Württemberg bietet die Würth Industrie Service eine große Bandbreite an Einstiegschancen für Interessierte an: Nicht nur in den klassischen, kaufmännischen Verwaltungsberufen, sondern auch im gewerblichen Bereich sowie in der Technik und IT.

