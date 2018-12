Würth IT feiert mit 18 Absolventen seine erfolgreichen Nachwuchskräfte

× Erweitern Foto: Würth IT GmbH Absolventenfeier Würth Am vergangenen Mittwoch feierten 18 Absolventen der Würth IT GmbH ihren erfolgreichen Abschluss im neu eröffneten Panoramahotel in Waldenburg.

Am 05. Dezember 2018 fand die Absolventenfeier des Ausbildungsjahrgangs 2015 der Würth IT GmbH im neu eröffneten Panoramahotel in Waldenburg statt. Mit über 40 Auszubildenden ist Würth IT einer der führenden IT-Ausbilder im Main-Tauber-Kreis und Hohenlohekreis. Durch zwei Ausbildungsberufe und ab 2019 vier DH-Studiengänge* werden nahezu alle technischen Ausbildungsmöglichkeiten der Informatik abgedeckt.

Auch die Geschäftsleitung mit Jürgen Häckel und Christian Berndt sowie die Personalleiterin Anastasia Meinikheim gratulierten den Absolventen zu ihrem erfolgreichen Abschluss und bedankten sich gleichzeitig bei den Ausbildern für die hervorragende Betreuung. Mit dem Abschluss ihrer Ausbildung wünschten sie den jungen Kolleginnen und Kollegen, dass sie auf ihrem weiteren beruflichen Weg Spaß und Freude an ihren Aufgaben haben und immer offen für die ständigen Veränderungen in ihrem Arbeitsumfeld bleiben.

In den vergangenen drei Jahren haben sieben Nachwuchskräfte ihre Berufsaus-bildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung und Systemintegration abgeschlossen. Weitere elf Nachwuchskräfte absolvierten ihr duales Studium in den Bereichen Wirtschaftsinformatik, Angewandte Informatik und Onlinemedien.

Für eine der Absolventinnen gab es als Anerkennung für die herausragende Leistung (Abschlussnote 1,4) eine Karikatur des bekannten Comiczeichners Timo Würz und eine Geldprämie. Alle Absolventen erhielten außerdem ein personalisiertes Geschenk.

Seit Juli und Oktober sind die jungen Kolleginnen und Kollegen nun in ihren Fachabteilungen im Einsatz und unterstützen mit ihrer Kompetenz das Team der Würth IT.