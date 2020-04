Zeitarbeit ist besser als Ihr Ruf und bietet vielfältige Arbeitschancen

Zeitarbeit wird teilweise noch immer mit prekären Beschäftigungsverhältnissen oder Ausbeute assoziiert. Vielfach zu unrecht, wie sich die Entwicklung in der Arbeitswelt abzeichnet. Heute gibt es viele Firmen, die sich selbstverpflichtend dem TÜV-Siegel oder dem RAL Gütezeichen unterstellen. Wer es trägt, der unterzieht sich einem strengen Qualitätsmanagement und unterwirft sich der objektiven Fremdüberwachung. Entgegen der weitläufigen Annahme, Zeitarbeit sei reine Ausbeute, laufen die heutigen Zeitarbeitsverträge in Betrieben mit dem Gütesiegel nach Tarifbedingungen mit normaler sozialversicherter Beschäftigung mit normalen Kündigungsfristen und oft besseren Arbeitsbedingungen als in regulären Beschäftigungsverhältnissen. Von daher stimmt die weitläufige Annahme nicht mehr, die Zeitarbeit sei ein unsicheres Arbeitsverhältnis. Diese Entwicklung hat mit Veränderungen am gut gehenden Arbeitsmarkt zu tun. Während Gründe der Flexibilität in Zeiten der Wirtschaftskrise überwiegend die Motive für Zeitarbeit waren, besetzen Zeitarbeitsfirmen heute vor allem temporär einzelne Projekte in wichtigen Schlüsselpositionen. Entsprechend steigt das Ansehen von Zeitarbeit. Dadurch sind viele wechselnde Beschäftigungsverhältnisse auf Zeit heutzutage auch kein Nachteil mehr im Lebenslauf. Verschiedene und wechselnde Tätigkeiten lassen auf Berufserfahrung schließen und das macht Arbeitnehmer auch für weitere Jobanbieter attraktiv.