Ziehl-Abegg SE: Vorreiter bei TikTok

Wer an TikTok denkt, denkt nicht an die klassische Elektroindustrie. Doch der Künzelsauer Motoren- und Ventilatorenbauer Ziehl-Abegg ist in diesem Bereich Vorreiter – und zwar international.

Dies sagt Markus Rach, der Dozent für Marketing an mehreren Hochschulen ist, darunter in Sankt Gallen (Schweiz) und in Shenzhen (China): »Ziehl-Abegg zeigt Spaß bei der Arbeit und wirkt völlig authentisch«, erläutert der Marketingexperte.

Firmenchef Peter Fenkl steht voll hinter dem Engagement der Mitarbeiter auf TikTok, denn bei ihm kommen positive Rückmeldung von Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern zu den witzigen Kurzfilmen an. So wie die Entwicklungszyklen bei den Produkten immer kürzer werden, so ändere sich das Onlineverhalten der Menschen immer schneller, erklärt der Vorstandsvorsitzende. »Wir müssen in allen Bereichen Schritt halten«, sagt Fenkl und fügt im Hinblick auf Social Media hinzu: »Bei TikTok sind wir anderen Unternehmen im Industriebereich weit voraus.«

Die neuen Formate sind besonders bei jüngeren Mitarbeitenden beliebt; manche sind lieber nur Zuhörer oder Zuschauer, andere bringen sich aktiv ein. »Die Freiwilligkeit ist ein Teil des Erfolgskonzepts«, unterstreicht Fenkl. Er freut sich über den inhaltlichen Ansatz und sieht die Zusammensetzung des Teams als Erfolgsrezept an, weil dieses über mehrere Bereiche hinweg geht.

Das Kernteam besteht aus Sophie Grill, die als Auszubildende ins Team hineinwuchs und nun in der Personalabteilung arbeitet; dazu kommen Rebecca Amlung aus dem Produktmanagement und Rainer Grill als Pressesprecher. Rebecca Amlung erklärt den Ziehl-Abegg-Kanal: »Wir schöpfen die Bandbreite aus, die TikTok bietet: von der Tanz-Darbietung bis zum Dreh von witzigen Bürosituationen.« Sophie Grill ergänzt: »Wir haben Spaß beim Dreh – und das kommt auch rüber.«

Ziehl-Abegg ist ein klassisches Industrieunternehmen, das mehr als 110 Jahre in der Entwicklung und im Bau von Elektromotoren und Ventilatoren mitbringt. Durch das stetige Wachstum sucht Ziehl-Abegg immer Mitarbeiter und Fachkräfte. Wer bei Ziehl-Abegg als dualer Student oder Azubi einstiegen will, kann sich informieren unter: www.ziehl-abegg.com/ausbildung.

ZIEHL-ABEGG SE, Heinz-Ziehl-Straße, 74653 Künzelsau, Fon: 07940-160, www.ziehl-abegg.com/ausbildung