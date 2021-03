Zukunft mit Plan: Karriere bei NetPlans

Man kann die Finger nicht von der Tastatur lassen, sucht bei Problemen nicht gleich die Escape- Taste und ist begeistert von gut ­geplanter Technik? Dann wird es Zeit für ein Laufbahnupdate und einer Ausbildung im IT-Bereich.

Als Ausbildungsbetrieb ist NetPlans immer auf der Suche nach jungen IT-Spezialisten, die frische Ideen in das Unternehmen einbringen wollen. Am Standort in Heilbronn erwarten Azubis über 50 Mitarbeiter in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre und einem jungen und engagierten Team. Die qualifizierte und individuell angepasste Ausbildung ermöglicht es allen, sich mit eigenverantwortlichen und praxisnahen Tätigkeiten zu beschäftigen. Gemeinsam mit NetPlans hat man die Möglichkeit, in unterschiedlichen und spannenden Unternehmensbereichen erste Erfahrungen zu sammeln. Individuelle persönliche Förderung, wöchentlich stattfindende Azubi-Schulungen, regelmäßige Personal- und Feedbackgespräche runden das Verständnis einer umfassenden Ausbildung ab. Ebenso wird eine garantierte Übernahme bei erfolgreichem Ausbildungsabschluss geboten.

NetPlans ist ein global agierender Managed Service Provider, der sich auf innovative Cloud Lösungen mit einer eigenen Business Cloud in Deutschland spezialisiert hat. Die angebotenen Managed Services basieren aus den Erfahrungen seit der Gründung 1998 und der Tätigkeit als klassisches IT Systemhaus, das stetig in neue Technologien investiert hat. Mittlerweile gibt es ein bundesweites Niederlassungsnetz sowie Standorte in der Schweiz und mit mehr als 250 Mitarbeitern wird eine hauseigene Supportabteilung betrieben. Durch diese Firmenstruktur wird Präsenz und Kundennähe gewährt, deren langfristige Zufriedenheit und Erfolge der Leistungsantrieb des Unternehmens sind. NetPlans vertraut auf die Kompetenz seiner Mitarbeiter und bietet dem IT-Nachwuchs hervorragende Karriere- und Weiterbildungschancen, denn die Förderung und Entwicklung individueller Talente ist ein wesentlicher Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens.

NetPlans Neckarsulm Gmbh

Edisonstr. 21 · 74076 Heilbronn

Tel. 07131-271850 · www.netplans.de