Zukunft mitgestalten: Traumjob Erzieher:in

Alle, die die Zukunft positiv verändern und mitgestalten wollen, können sich an der Freien Dualen Fachakademie für Pädagogik (FDFP) zur pädagogischen Fachkraft ausbilden lassen.

An drei Standorten (Stuttgart, Fellbach und Karlsruhe) kann man seinen Weg wählen: z. B. für eine praxisintegrierte Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher:in (PiA) oder eine praxis-orientierte Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher:in mit Schwerpunkt Jugend- und Heimerziehung (JuH). Die praxisintegrierte Ausbildung wird ab dem ersten Tag leistungsgerecht vergütet: im ersten Jahr mit rund 1.350 Euro.

Gulnara Datukishvili hat an der FDFP die PiA-Ausbildung absolviert: »Mir gefiel besonders, dass die Ausbildung so abwechslungsreich ist – drei Monate Theorie, drei Monate Praxis. Das ist gut, denn so nimmt man das Wissen direkt mit zu den Kindern«, betont sie. Für die Theoriephase besuchte Gulnara die FDFP in Stuttgart. »Ich habe während der Ausbildungszeit viele Freunde gefunden, denn wir haben die gleichen Ziele und verbringen viel Zeit miteinander. Mich macht das sehr glücklich und verbindet mich – und natürlich vieles mehr – mit der FDFP.« Mit Blick auf ihre Zeit in der Kita erzählt sie: »Mein schönstes Erlebnis war: Ich war im Kinderhaus und bin dann für drei Monate in die Theorie. Als ich wieder zurückgekommen bin, haben sich die Kinder so sehr gefreut. Man kommt zur Tür rein und wird mit offenen Armen empfangen. Man spürt die Liebe und das ‚Schön, dass du da bist‘.«

Gulnara Datukishvili hat ihr Ziel erreicht: Die ehemalige Fachschülerin arbeitet heute als Erzieherin in Karlsruhe in einem element-i Kinderhaus.Weitere Stimmen von Fachschüler:innen und Geschichten aus dem Fachschul-Alltag finden sich hier: www.freiedualefachakademie.de/magazin. Bei Interesse oder Fragen freut sich das Team der FDFP auf eine Kontaktaufnahme: diese ist entweder telefonisch unter 0711 656960-921 oder per E-Mail an fachschule@fdfp.de möglich.

