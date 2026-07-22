5.000 Euro für neues Schulfahrzeug: Kiwanis Club unterstützt Förderverein der Paul-Meyle-Schule

Der Kiwanis Club Heilbronn Neckartal e.V. hat den Förderverein der Paul-Meyle-Schule in Heilbronn mit einer Spende in Höhe von 5.000 Euro unterstützt. Das Geld fließt in die Anschaffung eines neuen Transportfahrzeugs – eines VW Crafter mit neun Sitzplätzen und rollstuhlgerechter Hebebühne. Das Fahrzeug wird künftig die Mobilität der rund 250 Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf sichern und ein inzwischen rund 20 Jahre altes Fahrzeug ersetzen.

Bei der symbolischen Spendenübergabe nahmen Schulleiterin Julia Welz sowie Annekathrin Muth und Esther Fleps vom Förderverein der Paul-Meyle-Schule die Spende entgegen. Für den Kiwanis Club überreichte Präsident Jens Oppl und Past-Präsident Steffen Schoch die Spendenurkunde.

Die Paul-Meyle-Schule verfügt über einen Fuhrpark mit fünf bis sechs Transportfahrzeugen, die täglich im Einsatz sind. Sie ermöglichen Unterrichtsfahrten, Ausflüge in Jugendherbergen sowie Fahrten zu außerschulischen Lernorten – beispielsweise zu ergotherapeutischen Angeboten auf einem Reiterhof. Aufgrund kontinuierlich steigender Schülerzahlen ist der Bedarf an einem modernen, barrierefreien Fahrzeug besonders groß.

„Wir sind die einzige Schule im Raum Heilbronn mit diesen Förderbedarfen, weshalb wir um jede Unterstützung dankbar sind“, betont Schulleiterin Julia Welz. Zwar ist die Stadt Heilbronn Trägerin der Schule, doch lassen sich über die reguläre Schulförderung nicht alle notwendigen Anschaffungen finanzieren.

Eine wichtige Rolle spielt deshalb der 1977 gegründete Förderverein der Paul-Meyle-Schule. Eltern, Lehrkräfte und Freunde der Schule engagieren sich hier gemeinsam für eine bestmögliche Förderung der Kinder und Jugendlichen. „Wir sind für unsere Arbeit auf Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen“, erklärt Kassiererin und Vorstandsmitglied Esther Fleps. Der Förderverein unterstützt den Unterricht und den Schulalltag sowohl der Schule als auch des angeschlossenen Schulkindergartens auf vielfältige Weise. Zahlreiche Projekte und zusätzliche Förderangebote wären ohne diese finanzielle Unterstützung nicht in dem heutigen Umfang möglich.

Auch für den Kiwanis Club Heilbronn Neckartal steht das Wohl von Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt seines Engagements. „Kiwanis ist nach UNICEF die weltweit zweitgrößte Organisation von Freiwilligen, die sich aktiv für das Wohl von Kindern, Jugendlichen und der Gemeinschaft einsetzt“, sagt Präsident Jens Oppl.

Dass die Spende in dieser Höhe möglich wurde, ist insbesondere dem langjährigen Kiwanis-Mitglied Steffen Schoch zu verdanken. Das Gründungsmitglied und Past-Präsident des Kiwanis Club Heilbronn Neckartal hatte anlässlich seines 60. Geburtstags auf persönliche Geschenke verzichtet und stattdessen zu Spenden für soziale Einrichtungen aufgerufen. Gemeinsam mit weiteren Mitteln des Clubs konnte so ein wichtiger Beitrag zur Finanzierung des neuen Schulfahrzeugs geleistet werden.

Mit der Spende leisten die Mitglieder des Kiwanis Clubs einen nachhaltigen Beitrag dazu, dass die Schülerinnen und Schüler der Paul-Meyle-Schule auch künftig sicher und barrierefrei an schulischen und außerschulischen Angeboten teilnehmen können.