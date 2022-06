Ab 25 Grad gibt es 25 Prozent Hitzerabatt in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Auf der Suche nach Abkühlung? Dann auf in die vollklimatisierte Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim. Wenn das Thermometer auf mehr als 25 Grad steigt, kann man dort ab sofort so richtig sparen! Denn an besonders heißen Tagen erhalten Gäste 25 Prozent Hitzerabatt auf das Tagesticket für Kinder und Erwachsene.

Draußen ist es viel zu warm? Dann können sich Klein und Groß bis zum 31. Juli 2022 in der Ravensburger Kinderwelt auf vollklimatisierten Spielspaß freuen. Zeigt das Thermometer am Eingang der Kinderwelt 25 Grad oder mehr, sparen die Besucher der Indoor-Erlebniswelt ganze 25 Prozent auf das reguläre Tagesticket für Erwachsene und Kinder.

Bei dieser Abkühlung macht das Spielen gleich doppelt so viel Spaß! Mehr als 20 Attraktionen warten bei angenehmen Temperaturen darauf, entdeckt zu werden. Rutschen, Toben und Klettern im Abenteuerparcours, eine rasante Fahrt auf dem Plitsch-Platsch Pinguin-Karussell oder der erste Führerschein in der Kinderverkehrsschule – ein ganzer Tag voller Spaß ist beim Besuch der Ravensburger Kinderwelt garantiert.

Weitere Informationen zu den Spielregeln des Sommer-Tickets finden die Besucherinnen und Besucher auf der Homepage unter ravensburger-kinderwelt.de. Der Rabatt wird direkt an der Kasse in der Indoor-Erlebniswelt gewährt.