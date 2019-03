Abenteuer Spiel und Action

× Erweitern Foto: Ravensburger Spieleland Ravensburger Spieleland 2019 1

Im Freizeitpark »Ravensburger Spieleland«am Bodensee erleben kleine und große Abenteurer unvergessliche Momente. Familie Zingg hat das Ravensburger Spieleland auf Herz und Nieren geprüft. Was sie so alles bei ihrem Besuch bei Maus & Co. erlebt haben, erfährt man jetzt.

Die drei Jungs von Roberta und Tobias freuen sich bereits auf die über 70 Attraktionen. Da es nicht ihr erster Besuch im Ravensburger Spieleland ist, wissen Nils (11) sowie die Zwillinge Magnus und Henrik (9) genau, welche Attraktionen sie als erstes fahren möchten. Die BRIO Metro hat es den Dreien angetan. Nach einem kurzen Abstecher im CLAAS Fahrzeug-Parcours »Auf dem Bauernhof«, freut sich die ganze Familie auf den neusten Themenbereich, die BRIO World. »Eine Fahrt mit der Metro macht so viel Spaß, da wollen wir direkt noch einmal fahren«, sagen Magnus und Henrik. Danach geht es weiter ins Entdeckerland.

»Das ist mein Lieblingsthemenbereich«, freut sich Papa Tobias. Dort findet sich auch die Lieblingsattraktion der ganzen Familie – das Alpin Rafting. Hier begibt sich die Familie auf eine 400 Meter lange, turbulente Wildwasserfahrt. Im angrenzenden Reka Abenteuercamp lernen die drei Joan (11) und seine Schwester Maelle (9) kennen. Während Maelle sich auf die freischwebende Reka Alpenschlucht wagt, wartet auf die Jungs eine weitere Mutprobe. Sie wollen beim Rutschenspaß einmal den freien Fall ausprobieren. In der Kunterbunten Spielewelt liefert sich Familie Zingg einen kleinen Wettkampf. Wer schafft es am schnellsten, das größte »verrückte Labyrinth« der Welt zu durchqueren? Natürlich kein Problem für die Jungs.

Nach einem leckeren Mittagessen am Spieleland-See, geht es für die Fünf weiter in die Future World. Der Aussichtsturm bietet in 35 Metern Höhe einen tollen Blick über den ganzen Park. »Man sieht sogar den Bodensee«, freut sich Mama Roberta über die Sicht. Beim Höhenflug mit dem Familien-Freifallturm in der Maus und Elefant Erlebniswelt entdecken die Kids auch ihr thematisiertes Ferienhäuschen. Nach so einem aufregenden Tag ist es erst einmal Zeit dieses zu beziehen. »Auch mit drei größeren Kindern ist es sehr gemütlich und ausreichend Platz für alle vorhanden«, erinnert sich Roberta. Für echte Abenteurer gibt es zudem komfortable »Wieso? Weshalb? Warum?« Forscher-Zelte zu entdecken. Wer mit dem eigenen Wohnmobil anreist, nutzt einen der 40 Stellplätze in unmittelbarer Nähe zum Spieleland. Nach dem Abendbuffet geht es für Familie Zingg in die Rauch Fruchtsäfte Bar & Lounge.

Bei Spielen aus dem kostenlosen Spiele- und Buchverleih lassen die Fünf den Abend gemeinsam ausklingen. Nach dem Frühstück, bei dem sogar die Maus persönlich vorbeischaute, gilt es das Mitmach-Konzept des Freizeitparks genauer unter die Lupe zu nehmen. Handwerkliches Geschick und Teamarbeit benötigt Familie Zingg in der 600 Quadratmeter großen »Bosch Car Service Werkstattwelt« beim Um-die-Wette-Räderwechsel. »Die Jungs haben in der MobileKids-Verkehrsschule ihren ersten Führerschein gemacht. Das finde ich richtig lässig«, freut sich Papa Tobias. Dann geht es weiter in die SchokoWerkstatt von Ritter Sport, wo jeder seine eigene Lieblingsschokolade herstellte! Zum Abschluss treffen die Fünf noch Käptn Blaubär und die Maus höchstpersönlich! Ein toller Abschluss von einem Kurzurlaub mitten im Grünen!

Die Neuheiten im Ravensburger Spieleland 2019

1.) Kids hüpfen, sprinten und buddeln was das Zeug hält in der neuen Activity World mit ihren Lieblingen aus »Die Maulwurf Company«! 2.) Kinder mit und ohne Behinderung toben auf dem neuen »Radio 7 Drachenkinder gGmbH«-Spielplatz gemeinsam! 3.) Das Ravensburger Spieleland Feriendorf ist in diesem Jahr erstmals bereits ab Pfingsten geöffnet.