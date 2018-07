Abwechslungsreiches Ferienprogramm in der Ravensburger Kinderwelt

× Erweitern Foto: Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim Ravensburger Kinderwelt Sommerferien Programm

Ein eigenes Puzzle gestalten, ein ganz individuelles Brettspiel entwerfen oder einen Getränkeschutz aus Bügelperlen basteln – beim Sommerferien-Programm in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim ist für jedes Kind etwas dabei.

Wer an einem der Workshops teilnimmt, kann nicht nur seiner Kreativität freien Lauf lassen, sondern auch den ganzen Tag die über 20 Attraktionen der Kinderwelt erleben. Rasante Action mit den »Fang den Hut!® Fun Cars«, Riesenspaß beim »memory® Flug« oder den ersten eigenen Führerschein in der »MobileKids-Verkehrsschule« ergattern – ein aufregender Ferientag voller Spielspaß ist hier vorprogrammiert. Bei so viel Action kann man schnell Hunger bekommen: Eine Stärkung gibt es beim leckeren Mittagessen und einem 0,3 Liter Erfrischungsgetränk. Beides sowie der Eintritt in die Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim sind im Preis bereits enthalten. Die Workshops finden täglich (immer Montag bis Freitag) um 11.00 Uhr statt und kosten 12,50 Euro pro Kind. Weitere Informationen zu den Workshops und zur Anmeldung gibt es unter www.ravensburger-kinderwelt.de sowie telefonisch unter 07154 17 858 70.

Über die Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Zeit für gemeinsame Erlebnisse wird in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim groß geschrieben: Über 20 Attraktionen - auf mehr als 2.000 m• über zwei Stockwerke verteilt - sorgen für Spiel, Spaß und Action mit lehrreichen Aha-Momenten sowohl für Kinder von zwei bis zwölf Jahren als auch für ihre Eltern. Wechselnde Veranstaltungen sorgen für Abwechslung, Workshops fördern Wissen und Kreativität von Familien und Schulklassen. Für Geburtstagskinder stehen vier thematische Partyräume zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch den Ravensburger Shop und ein Bistro. Die 2013 eröffnete Indoor-Erlebniswelt ist ein Eigenbetrieb der Stadt Kornwestheim.