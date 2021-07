Auf in den Sommer: Ferien-Programm in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Kreative Workshops und das ein oder andere Aha-Erlebnis erwarten die kleinen und großen Besucher während der Sommerferien in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim. Die klimatisierte Indoor-Spielewelt bietet vom 29. Juli bis 10. September 2021 wieder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm für Kinder ab fünf Jahren an.

Wer schon immer mal sein eigenes Spiel gestalten wollte kommt immer montags und mittwochs auf seine Kosten. In der Spiele-Erfinder-Werkstatt wird das erste eigene Spiel gestaltet – natürlich mit Spielbrett, Anleitung und Verpackung. Am Dienstag werden im Wechsel die Workshops „Spielend schwimmen lernen“ und „LKW basteln“ angeboten. Bei beiden Workshops warten bei Experimenten Aha-Erlebnisse auf die Kids, bevor passend dazu gebastelt wird. Fantasie ist immer donnerstags gefragt: Hier verzieren die Kinder memory® Kärtchen mit ihren Lieblingsmotiven. Freitags heißt es „Auf die Puzzles, fertig los“. Liebhaber dieses Geduldspiels haben die Möglichkeit, ihr eigenes Puzzlemotiv zu gestalten.

Außerdem warten auf die kleinen Besucher die 20 Attraktionen der Ravensburger Kinderwelt. Memory® in XXL erleben, eine Runde „Fang den Hut!®“ mit den Funcars spielen oder wild im verrückten Labyrinth toben – ein ganzer Tag voller Action ist hier garantiert.

Bei so viel Spielspaß kann man schnell Hunger bekommen: Die Stärkung für die kleinen Besucher mit einem leckeren Mittagessen und einem Erfrischungsgetränk wartet in Ravos Bistro. Dieser Imbiss, sowie der Eintritt in die Ravensburger Kinderwelt ist im Preis von 14 Euro pro Kind enthalten.

Die Workshops finden werktags um 11 Uhr und 15 Uhr statt und dauern jeweils eine Stunde. Es können gleichzeitig sechs Kinder am Workshop teilnehmen. Feste Sitzplätze werden zugewiesen. Die gängigen Hygieneregeln wie ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz für Kinder ab sechs Jahren, ein Mindestabstand von 1,50 Metern und regelmäßiges Händewaschen sind einzuhalten. Zur Nachverfolgung werden zu Beginn des Workshops die Teilnehmerdaten aufgenommen. Eine Anmeldung ist unter 07154 1785870 oder info@ravensburger-kinderwelt.de bis einen Tag vorher erforderlich.