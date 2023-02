Bunte Vielfalt für junges Publikum

Das ganze Jahr bietet der Veranstaltungskalender der Stadthalle Reutlingen für jeden Geschmack und alle Altersklassen vom Kindergarten- bis ins Teeniealter Abwechslung.

Eine kleine Auswahl der kindgerechten Highlights mit beliebten und aus Film und TV bekannten Helden in der Stadthalle Reutlingen ist:

»Bibi & Tina - Die verhexte Hitparade« als Musical am 19. März,

»Der Grüffelo« beim Reutlinger Theater für Kinder am 24. April,

das Familienkonzert mit Checker Tobi: Der Konzert-Check der Württembergischen Philharmonie Reutlingen am 7. Mai, das Klassik ganz kind-gerecht zugänglich macht,

»Der kleine Rabe Socke, immer brav sein kann keiner« beim Reutlinger Theater für Kinder am 10. Mai.

Die speziell auf Kinder zugeschnittenen Veranstaltungen machen es den jungen Gästen leicht, Kultur kennenzulernen und gleichzeitig einfach Spaß zu haben. Egal, ob allein oder mit Freunden: In der Stadthalle Reutlingen wird jeder Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis. Petra Roser, Geschäftsführerin der Stadthalle Reutlingen, betont den gesellschaftlichen Auftrag, ein attraktives Programm für Kinder anzubieten: »Die Stadthalle Reutlingen bietet eine Vielzahl an altersgerechten Veranstaltungen für Kinder, um deren Freude am Entdecken zu fördern und es ihnen auf spielerische Weise zu ermöglichen, Kultur kennenzulernen.«

Ob Theater, Musical, Mitmachkonzerte oder andere kulturelle Veranstaltungen – in der Stadthalle Reutlingen ist für alle Altersstufen ab drei Jahren etwas dabei! Die lehrreichen und kurzweiligen Inhalte machen nicht nur Spaß, sondern regen auch die Fantasie an und ermöglichen den Kindern erste Einblicke in die bunte Welt der Veranstaltungskultur.