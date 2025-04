Camping am Breitenauer See

Das Naherholungsgebiet Breitenauer See bietet zahlreiche Möglichkeiten der aktiven Erholung und Entspannung: Der breite Sandstrand sowie die weitläufigen Liegewiesen verleihen ein einmaliges Urlaubsfeeling. Dazu gibt es rund um den Breitenauer See unzählige Wege zum Wandern, Radeln, Inliner-Fahren oder Joggen. Auch ein reichhaltiges Sportangebot ist vorhanden: Mit Abenteuerspielplätzen, Ballspielflächen, Beachvolleyballplätzen, einer Boulebahn und diversen Spielwiesen dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Sommer am Breitenauer See - einfach herrlich. Besucher erleben hier ultimatives Badevergnügen und herrliche Abkühlung. Campingfreunde kommen auf dem 17 Hektar großen Fünf-Sterne-Campingpark mit direktem Zugang zum See voll auf ihre Kosten. Zur Verfügung stehen mehrere Sanitärgebäude nach modernsten Anforderungen sowie zwei Spielplätze und eine Mountainbikestrecke für die kleinen Besucher. Nicht umsonst wurde der Campingpark am Breitenauer See bereits mehrfach ausgezeichnet. Wer ohne Wohnmobil oder Zelt unterwegs ist, kann eines der zahlreichen Ferienblockhäuser, Schlaffässer oder Mobilehomes nutzen.

Naherholungsgebiet Breitenauer See

Rathausgasse 4 · 74182 Obersulm

Tel. 07130-28401 · www.breitenauer-see.de