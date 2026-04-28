Consocio Soziale ­Unternehmungen GmbH: Jetzt mal pädagogisch

Systemische, pädagogische und bedürfnisorierte Ansätze im Umgang mit­ ­jungen Menschen – Sozialpädagogin Santina Boch erklärt, worum es in dem Podcast »Jetzt mal pädagogisch« der Consocio Soziale ­Unternehmungen GmbH in ­Beilstein geht.

Wie kam es zu der Idee für Ihren Podcast »Jetzt mal pädagogisch«? Die Idee entstand aus dem Wunsch, unser Wissen und unsere Haltung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen auf eine neue, zeitgemäße Art zu teilen. In unserer täglichen Arbeit erleben wir immer wieder, wie sehr Eltern, Fachkräfte und Interessierte nach Orientierung suchen – nicht in Form von Rezepten, sondern im Sinne einer echten, menschlichen Haltung.

Womit beschäftigen Sie sich inhaltlich? Im Zentrum stehen pädagogische Themen aus dem echten Leben – immer verbunden mit unseren Erfahrungen, Fallbeispielen und einem systemischen Blick. Wir sprechen über Themen wie Überreizung, kindliche Entwicklung, liebevolle Führung, Verhaltensauffälligkeiten, elterliche Überforderung, frühe Traumatisierungen und auch über Stärke, Resilienz und Beziehungsqualität.

Welche fachlichen Grundlagen bringen Sie mit? Unsere Arbeit basiert auf einer Kombination aus wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen und jahrelanger praktischer Erfahrung. Wir arbeiten täglich mit Kindern, Jugendlichen und Familien in schwierigen Lebenslagen.

Consocio Soziale ­Unternehmungen GmbH

Hauptstraße 34, 71717 Beilstein

Tel. 07130-400585, www.consocio.de