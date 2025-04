Consocio Soziale Unternehmungen GmbH: »Jetzt mal pädagogisch«

Systemische, pädagogische und bedürfnisorierte Ansätze im Umgang mit jungen Menschen – Sozialpädagogin Santina Boch erklärt, worum es in dem neuen Podcast »Jetzt mal pädagogisch« der Consocio Soziale ­Unternehmungen GmbH in Beilstein geht.

Wie kam es zu der Idee für Ihren Podcast „Jetzt mal pädagogisch“?

Die Idee entstand aus dem Wunsch, unser Wissen und unsere Haltung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen auf eine neue, zeitgemäße Art zu teilen. In unserer täglichen Arbeit erleben wir immer wieder, wie sehr Eltern, Fachkräfte und Interessierte nach Orientierung suchen – nicht in Form von Rezepten, sondern im Sinne einer echten, menschlichen Haltung. Der Podcast ist unser Sprachrohr geworden, um genau diese innere Haltung zu vermitteln: systemisch, bedürfnisorientiert und voller Achtung für die Individualität jedes Kindes. Es ist eine Einladung, gemeinsam nachzudenken – ohne zu belehren.

Womit beschäftigen Sie sich inhaltlich in diesem Podcast?

Im Zentrum stehen pädagogische Themen aus dem echten Leben – immer verbunden mit unseren Erfahrungen, Fallbeispielen und einem systemischen Blick. Wir sprechen über Themen wie Überreizung, kindliche Entwicklung, liebevolle Führung, Verhaltensauffälligkeiten, elterliche Überforderung, frühe Traumatisierungen und auch über Stärke, Resilienz und Beziehungsqualität. Uns geht es darum, pädagogisches Denken aus der Theorie ins Leben zu holen – greifbar, spürbar, alltagsnah.

Wie sind die Folgen aufgebaut?

Jede Folge folgt einer klaren Struktur:

• Intro: Persönliche Begrüßung und Vorstellung des Themas

• Einleitung: Warum dieses Thema jetzt wichtig ist

• Hauptteil: Fachlicher Input, ergänzt durch Praxisbeispiele, Übungen oder kleine Geschichten

• Schluss: Ein kurzer, inspirierender Ausblick und Einladung zur Reflexion oder zum Kontakt

Wir achten darauf, dass jede Folge auch für Laien verständlich ist, aber genug Tiefe für Fachleute bietet.

Welche fachlichen Grundlagen bringen Sie mit?

Unsere Arbeit basiert auf einer Kombination aus wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen und jahrelanger praktischer Erfahrung. Wir arbeiten täglich mit Kindern, Jugendlichen und Familien in schwierigen Lebenslagen – und das in einem sozialpädagogischen Träger mit systemischer Ausrichtung. Die fachlichen Grundlagen umfassen:

• Systemische Pädagogik und Therapie

• Bindungsforschung

• Traumapädagogik

• Entwicklungspsychologie

• Sozialpädagogische Praxis in verschiedenen Settings

Zudem reflektieren wir unsere Arbeit kontinuierlich im Rahmen von Fachberatung, Supervision und Qualitätsentwicklung.

Was waren die überraschendsten Erkenntnisse, die Sie bislang aus dem Podcast und seiner Erstellung gezogen haben?

Die vielleicht schönste Überraschung war, wie viele Menschen sich emotional berührt fühlten – und wie oft uns Rückmeldungen erreichten wie: „Endlich sagt es mal jemand so klar – und doch liebevoll.“

Auch für uns ist der Podcast ein Reflexionsraum geworden. Die Vorbereitung auf jede Folge bewirkt, dass sich unsere Haltung verdichtet und sprachlich auf den Punkt gebracht wird. Das verändert auch unsere interne Arbeit. Wir sprechen heute oft davon, dass der Podcast unser inneres Leitsystem hörbar gemacht hat.

Wie kommt der Podcast an? Gab es Feedback?

Die Resonanz war von Beginn an positiv. Eltern melden sich, weil sie sich verstanden fühlen. Fachkräfte nutzen einzelne Folgen in Teamsitzungen oder Fortbildungen. Wir bekommen Zuschriften, Sprachnachrichten und sogar Postkarten mit persönlichen Rückmeldungen. Besonders berührt hat uns das Feedback einer Mutter, die schrieb: „Ich habe mein Kind nach Ihrer Folge mit anderen Augen gesehen. Danke.“

Welche Themen oder vielleicht auch Gäste können Sie sich für zukünftige Folgen vorstellen?

Wir haben eine lange Liste an Themen, die wir noch aufgreifen möchten – von Geschwisterdynamiken über Schule bis hin zu digitalen Medien. Auch Gäste sind geplant: Menschen, die unsere Haltung teilen und mit ihren Erfahrungen andere bereichern können – seien es Therapeut:innen, Eltern, Jugendliche oder Fachleute aus Bildung, Forschung oder Kultur. Wir wollen vielfältige Stimmen hörbar machen, die Mut zur Menschlichkeit in der Pädagogik machen.

Was können Sie uns über die Arbeit von Consocio erzählen?

Consocio ist ein freier Träger sozialer Arbeit mit dem Fokus auf die bestmögliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Wir arbeiten in Wohngruppen, Schulen und verschiedenen ambulanten Settings. Uns eint ein Ziel: jungen Menschen nicht nur Schutz und Struktur zu geben, sondern echte Entwicklungschancen – durch Beziehung, durch Haltung, durch Qualität.

Unsere Organisation ist wissenschaftlich fundiert, systemisch ausgerichtet und menschlich getragen. Wir denken in Generationen, nicht in Quartalen. Und wir glauben: Jeder Mensch ist entwicklungsfähig – wenn er gesehen wird.

An wen richtet sich Ihr Angebot primär?

Unser Angebot richtet sich an Kinder, Jugendliche und Familien, die sich in schwierigen Lebenslagen befinden – sei es durch Traumata, Entwicklungsbesonderheiten oder soziale Belastungen. Gleichzeitig verstehen wir uns auch als Partner für pädagogische Fachkräfte, Behörden und Institutionen, die bereit sind, neue Wege zu gehen. Der Podcast richtet sich auch an alle, die im weitesten Sinne mit Kindern leben und arbeiten – mit dem Wunsch, sie besser zu verstehen.

