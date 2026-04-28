CVJM Heilbronn: »Wie schmeckt dein Sommer?«

Der CVJM Heilbronn bietet in den Ferien wieder tolle Zeltfreizeiten an. Abenteuer, Freunde, Baden gehen, Spaß haben, Lagerfeuer, Gitarrespielen und vieles mehr – so muss der Sommer schmecken!

Auf dem Freizeitgelände an der Geislinger Mühle bei Schwäbisch Hall wird für jeden Geschmack etwas geboten. Die 6 bis 13-Jäh­rigen dürfen sich an der Geislinger Mühle bei Schlamm­schlachten, Fackelnachtwanderungen und Gelände­spielen im Wald austoben. Die direkt am Zeltplatz vor­beifließende Bühler lädt zum Luftmatratzenrennen ein und die Seifenrutschbahn darf natürlich auch in diesem Jahr nicht fehlen. Abends wird am Lagerfeuer gesun­gen und Stockbrot gebacken. Auch der Abend und die Übernachtung in der Sägehalle dürfen nicht fehlen. Und der große Zeltplatz bietet ausreichend Gelegen­heit, sich ausgiebig die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen. Es lohnt sich auch immer, nachts am Lager­feuer nach Sternschnuppen Ausschau zu halten, die im August nicht lange auf sich warten lassen. Los geht es mit dem Pfingstlager für alle zwischen 8 und 13 Jahren. In den Sommerferien freut sich der CVJM Heilbronn auf das Sola, bei dem jeder zwischen 9 und 13 dabei gewe­sen sein muss. Für Teilnehmer von 6 bis 10 Jahren wird das Kindercamp angeboten. Den Abschluss bildet schließlich das Herbstlager, welches als Hausfreizeit für Kinder zwischen 9 und 14 in der Geislinger Mühle statt­findet. Die Cevennen in Frankreich für 13- bis 17-Jährige ist für 2026 leider schon ausgebucht.

CVJM Heilbronn

Am Wollhaus 13, 74072 Heilbronn

Tel. 07131-87020, www.cvjm-heilbronn.de