CVJM Heilbronn: »Wie schmeckt dein Sommer?«

Der CVJM Heilbronn bietet in den Ferien wieder tolle Zeltfreizeiten an. Abenteuer, Freunde, Baden gehen, Spaß haben, Lagerfeuer, Gitarrespielen und vieles mehr – so muss der Sommer schmecken!

Auf dem Freizeitgelände an der Geislinger Mühle bei Schwäbisch Hall wird für jeden Geschmack etwas geboten. Die 6 bis 13-Jährigen dürfen sich an der Geislinger Mühle bei Schlammschlachten, Fackelnachtwanderungen und Geländespielen im Wald austoben. Die direkt am Zeltplatz vorbeifließende Bühler lädt zum Luftmatratzenrennen ein und die Seifenrutschbahn darf natürlich auch in diesem Jahr nicht fehlen. Abends wird am Lagerfeuer gesungen und Stockbrot gebacken. Auch der Abend und die Übernachtung in der Sägehalle dürfen nicht fehlen. Und der große Zeltplatz bietet ausreichend Gelegenheit, sich ausgiebig die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen. Es lohnt sich auch immer, nachts am Lagerfeuer nach Sternschnuppen Ausschau zu halten, die im August nicht lange auf sich warten lassen. Los geht es mit dem Pfingstlager für alle zwischen 8 und 13 Jahren. In den Sommerferien freut sich der CVJM Heilbronn auf das Sola, bei dem jeder zwischen 9 und 13 dabei gewesen sein muss. Für Teilnehmer von 6 bis 10 Jahren wird das Kindercamp angeboten. Den Abschluss bildet schließlich das Herbstlager, welches als Hausfreizeit für Kinder zwischen 9 und 14 in der Geislinger Mühle stattfindet. Die Cevennen in Frankreich für 13- bis 17-Jährige ist für 2025 leider schon ausgebucht.

Neugierig geworden? Alle Informationen zu den ­Terminen 2025 sowie Formulare zur Anmeldung gibt es online unter www.cvjm-heilbronn.de.

CVJM Heilbronn

Am Wollhaus 13 · 74072 Heilbronn

Tel. 07131-87020 · www.cvjm-heilbronn.de