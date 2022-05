Das Kinderland LEUZE: Ein Bad im Bad

Mit dem Kinderland LEUZE wurde erstmals in Deutschland die Idee einer ganzheitlichen Lernumwelt mit pädagogischem Konzept innerhalb einer Schwimmhalle verwirklicht.

Das Kinderland lädt die kleinen Badegäste zum Bewegen, Entdecken und Spielen ein. Der Eintritt für Kinder unter sieben Jahren ist im LEUZE frei. Die 600 Quadratmeter große Badelandschaft umfasst ein 30 Quadratmeter großes, bis 35 cm tiefes Planschbecken für Kleinkinder sowie ein 40 bis 80 cm tiefes Nichtschwimmerbecken mit 60 Quadratmetern für die Größeren. In beiden 32 °C warmen Wasserbecken finden Kinder und Eltern vielgestaltige Wasserattraktionen für bewegungsaktive und kreative Spielformen. Aber das ist noch nicht alles. Sitzplätze, Ablagen für Badeutensilien, Ruheliegen komplettieren ein einzigartiges, familienfreundliches Badeangebot. Mit einer erlebbaren Lern- und Erfahrungswelt versteht sich das Kinderland LEUZE als Gegenpol zu den üblichen Spaß- und Erlebnisbädern. In Zusammenarbeit mit Pädagogen, Architekten und Eltern wurde im Kinderland LEUZE ein pädagogisch orientiertes und familienfreundliches Badeangebot realisiert. Aber auch die Eltern kommen im LEUZE nicht zu kurz. Zum Schwimmen und Saunieren werden zwei stark kohlensäurehaltige Heilquellen und eine Mineralquelle genutzt. Für ein gesundes und fröhliches Freizeiterlebnis stehen im kombinierten Mineral-Hallen- und -Freibad insgesamt zwölf Schwimm- und Badebecken mit knapp 1.800 Quadratmetern Wasserfläche bereit. Das reichhaltige Mineral- und Heilwasserangebot, das in Temperaturstufen von 20, 24, 32, 34 und 36 °C naturkühl oder wohlig warm in den Becken sprudelt, macht den Badespaß im LEUZE zum gesundheitsfördernden Zeitvertreib. Attraktive Wasserspiele vom Wasserfall bis hin zum Strömungskanal, eine Mineralwasser-Kneippanlage, gepflegte Solarien, Sport- und Spielplätze, ein Restaurant mit Sommergaststätte und ein Saunabistro sind der ideale Hintergrund für erlebnisreiche Badestunden im Herzen Stuttgarts.

DAS LEUZE

Am Leuzebad 2-6 · 70190 Stuttgart · Tel: 0711 216-99700 stuttgarterbaeder.de/leuze

Öffnungszeiten Schwimmbad: täglich 6 bis 21 Uhr

Öffnungszeiten Kinderland: täglich 8 bis 21 Uhr

stuttgarterbaeder.de/leuze/kinderland