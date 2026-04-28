DAS LEUZE – die Erlebnis-Therme am Neckar

Im Herzen Stuttgarts bietet DAS LEUZE nicht nur Erfrischung im Wasser, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten für Sport und Spiel im Außenbereich, die Bewegung und Spaß miteinander verbinden und besonders die aktiven Besucher begeistern.

Ein Highlight im Sommer ist das Multifunktionsspielfeld. Dieses bietet die ideale Voraussetzung für zahlreiche sportliche Aktivitäten wie Fußball, Basketball, Feldhockey, Badminton und vieles mehr. Für Fans von Beachvolleyball steht eine eigene Anlage bereit, welche Spaß und Sommerfeeling garantiert. Ergänzt wird das Angebot durch die Möglichkeit, sich nach all diesen sportlichen Aktivitäten in den zahlreichen Thermalbecken oder der Mineralwasser-Kneippanlage zu erholen und zu erfrischen.

Für kleinere LEUZE Besucher wurde ein ca. 200 m2 großer Wasserspielplatz mit Wasserwippe, Wasserkäfer, Staudamm und weiteren Wasserspielangeboten sowie ein großes Außenplanschbecken gestaltet. Ein danebenliegender Spraypark mit zahlreichen Wasserkanonen, Fontänen und Wassertunneln garantiert weiteren Wasserspielspaß.

Die Kombination aus Sport, Spiel und Erfrischung macht DAS LEUZE zu einem idealen Ort für aktive Freizeitgestaltung. Ob bei unterschiedlichen Ballspielen, Plantschen oder Schwimmen – der Außenbereich des LEUZE bietet für jeden den passenden Sport und Spielspaß. Ein Besuch im LEUZE-Restaurant mit Sommergaststätte rundet den perfekten aktiven Tag mit Familie und Freunden ab.

DAS LEUZE

Am Leuzebad 2-6, 70190 Stuttgart, Tel.: 0711-216-99700, Öffnungszeiten, Eintrittspreise und Kontakt: www.stuttgarterbaeder.de/leuze