Der Neue BRIO Spielbereich

Die neue BRIO Erlebniswelt zieht nicht nur die jüngsten Besucher magisch an – hier wecken auch die Eltern nochmal das Kind in sich. Die Devise lautet: »Mitspielen und in Fantasiewelten eintauchen«! Wer sich eine Verschnaufpause wünscht, der macht es sich in den bunten Sitzsäcken gemütlich.

Die Produkte von BRIO wecken die natürliche Neugierde von Kindern und laden zum Erkunden und Entdecken ein. Hier liegt Besuchern die ganze Welt des Transportwesens zu Füßen: So saust die Holzeisenbahn bis zum Hafen, wo die Waggons mit Transportgütern beladen werden. Am Flughafen müssen noch Waren eingeladen und verschickt werden - mit großen Kränen macht das natürlich doppelt Spaß. Wo geht die nächste Reise hin?

Die Indoor-Spielewelt bietet noch weitaus mehr: Hier werden bekannte Spieleklassiker wie Fang den Hut!®, memory® oder das verrückte Labyrinth zum Leben erweckt. In der Kinderverkehrsschule werden spielerisch die Verkehrsregeln eingeübt, bevor Kindergartenkinder sich beim Fußgängertraining beweisen. Währenddessen fahren die Älteren ab sechs Jahren in schicken Elektro-Autos über den Verkehrsplatz und sichern sich den ersten Führerschein. Mutige erklimmen danach den Riesen-Kletterbaum oder toben sich in der »Kakerlaloop«-Hüpfburg aus.

Naturphänomenen auf den Grund gehen und kleine Rätsel lösen – das geht mit der Naturpfad-Rallye. Entlang von interaktiven Spielmodulen geht es über eine Rampe direkt ins Obergeschoss. Wer alle Rätsel richtig löst, kann an einem Gewinnspiel teilnehmen. Wer sichert sich das nächste Spielepaket?

Alle Infos: www.ravensburger-kinderwelt.de