In den letzten Jahren hat sich der Skyline Park räumlich und damit auch in der Vielzahl seiner Attraktionen vergrößert. Mittlerweile ist der Skyline Park nicht nur eine feste Größe im freizeittouristischen Sektor, sondern auch ein beliebtes und mehrfach ausgezeichnetes Ausflugsziel für die ganze Familie.

Bereits zum Pre-Opening, vor dem offiziellen Saisonstart im März 2019, konnte der Skyline Park seinen Gästen zwei weitere Attraktionen präsentieren. Hinzu kamen eine kultige Geisterbahn – Deutschlands größte mobile Geisterbahn – und ein cooler Breakdancer für noch mehr Familienspaß.

Vor zwei Jahren wurde die größte Erweiterung des beliebten Freizeitparks im schönen Unterallgäu vollzogen. Sieben neue Fahrgeschäfte haben das Leistungsangebot an unterschiedlichen Fahrattraktionen noch einmal deutlich erhöht. Die Geisterbahn war ein Wunsch vieler Gäste der nun erfüllt werden konnte. 18 Gondeln fahren auf vier Ebenen durch verwunschene Gemäuer. Bei Blitz und Donner sind spannende Gruselmomente garantiert.

Über 60 Attraktionen gibt es heute im Skyline Park zu entdecken, wobei immer darauf geachtet wird, für alle Altersgruppen Spaß und jede Menge Action zu bieten. Neben der Weltneuheit Sky Dragster – stärkster Motorrad-Coaster der Welt – auf dem der Pilot wie auf einem Motorrad sitzt und die Geschwindigkeit selbst bestimmen kann, sorgen auch andere Fahrgeschäfte wie Zero Gravity, bei dem die Fahrgäste den Boden unter den Füßen verlieren oder der High Fly – der Gigant unter den Riesenschaukeln für einzigartige Erlebnisse für die ganze Familie.

Das Freizeitpark Tester-Team e.V.erklärte den Skyline Park zum Testsieger. „Hier stimmt ganz einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis“, sagte Nicole Kaminski bei der Preisverleihung, „wir schauen, was der Kunde für sein Geld bekommt“.

Dabei kommt alles auf den Prüfstand: Parkgebühren, Eintrittspreis, Gastronomiepreise und weitere Zusatzkosten. Besonders positiv wurde bewertet, dass die Parkplätze kostenlos sind. Auch die Preise in der Gastronomie fanden die Tester nicht zu teuer.

Die Atmosphäre im Park empfand das Testerteam, das auch international unterwegs ist, als besonders familienfreundlich. „Es gibt zahlreiche schöne Plätze, viele Seen, an denen sich die Mütter und Väter mal ausruhen können und den Kindern beim Austoben zuschauen können“, so Kaminski weiter. Gelobt wurde auch die sehr gute Erreichbarkeit des Skyline Parks, sei es über die Autobahn oder Schiene.

Die Inhaberfamilie, Vater Joachim Löwenthal und Sohn Daniel Löwenthal freuten sich sehr über diese Auszeichnung und nahmen diese voller Freude entgegen. „Auch in Zukunft werden wir unsere Gäste mit neuen Attraktionen überraschen“, so Joachim Löwenthal. Das nächste größere Leuchtturmprojekt, ohne mehr zu verraten, soll in den kommenden zwei bis drei Jahren umgesetzt werden.

Weitere Informationen unter: www.skylinepark.de