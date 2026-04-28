Die besten »Kinder Kinder«-Angebote 2026 auf einen Klick

Ausflugsziele
Brezelmuseum (brezelmuseum.de)
EINS + ALLES Erfahrungswelt der Sinne (www.laufenmuehle.de)
Kloster Maulbronn (www.kloster-maulbronn.de)
Stadt Bad Wimpfen (www.badwimpfen.de)
Technik Museen Sinsheim Speyer (sinsheim.technik-museum.de)
Betreuung & Beratung
Consocio Soziale Unternehmungen GmbH (consocio.de/podcast)
Schule, Musik & Kunst
Waldorfcampus Heilbronn (waldorfcampus-hn.de)
Sport & Aktiv
Campo del Sol Großbottwar (www.campo-del-sol.de/home/ueber-uns)
CVJM Heilbronn (www.cvjm-heilbronn.de)
DAS LEUZE (www.stuttgarterbaeder.de/leuze)