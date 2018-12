»Donnerwetter! Klima schreibt Geschichte«

× Erweitern Foto: Andreas Keck Donnerwetter Ausstellungsansicht »Wetterhäuschen«

Nach diesem Sommer ist das Thema Klimawandel in aller Munde. Die Städtischen Museen Heilbronn greifen es in der neuen Sonderausstellung »Donnerwetter! KIima schreibt Geschichte« auf: Familien, Kindergruppen und Schulklassen erleben im Museum im Deutschhof, wie Klima und Wetter den Lauf der Geschichte mitbestimmten. Besucher jeden Alters können in der Mitmach-Ausstellung begehbare Bühnenbilder und Originalobjekte erkunden und selbst zu Protagonisten in drei spannend erzählten Geschichten werden. Sie machen sich auf die Suche nach dem Siebenschläfer, lösen die Rätsel der magischen Sonnenuhr oder retten Heilbronn vor einem nahenden Hochwasser. Von Hand gezeichnete Illustrationen entführen dabei in eine Art Pop-up-Bilderbuch.

Bis 31.03.19, Museum im Deutschhof, Deutschhofstr. 6, Heilbronn

www.museen.heilbronn.de