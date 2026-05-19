Eberhard Gienger wird Botschafter für Help! - Wir helfen! e.V.

Der frühere Weltmeister am Reck, Eberhard Gienger ist seit mehreren Jahren Mitglied bei Help! - Wir helfen! (HWh) und konnte jetzt als »Botschafter« für HWh gewonnen werden. Er wird künftig aktiv bei der Gewinnung von Sponsoren für die Fördervereine und HWh selbst unterstützen. Das besondere Schmankerl: Wer mit »Ebse« Gienger einen Tandem- Fallschirmsprung machen möchte, kann sich das für 1000€ als Geschenk machen. Nach Abzug der Selbstkosten gehen dann 800€ an HWh bzw. einen seiner Fördervereine. Bühler zeigte sich beeindruckt wieviele Lebensperspektiven er mit seiner Spende zum Positiven beeinflußt hat

Mehr Informationen zu Help! - Wir helfen! e.V. unter www.help-wirhelfen.de, Spendenkonto: DE32 6229 0110 0001 2340 05