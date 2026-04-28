EINS+ALLES Erfahrungsfeld der Sinne: Ein ganz besonderer Freizeitpark

Das EINS+ALLES Erfahrungsfeld der Sinne ist ein einzigartiger LandArt- und Sinnespark mitten im idyllischen Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald, ca. 40 min. von Stuttgart. Zugleich versteht es sich als Inklusionsplattform für Menschen mit Behinderung. Auf dem Wunderweg, dem Walderlebnispfad gibt es zahlreiche Stationen zum entdecken, überraschen lassen, ausprobieren, nachdenken, lachen, fotografieren, toben und spielen. Die riesige Mattisburg und Borkafeste im Herzen des EINS+ALLES – inspiriert durch Astrid Lindgrens Ronja Räubertochter – ruft nach Eroberern und Kletterern, Rutschfans und durch-die-Burg-Telefonierern. Ein Spaß nicht nur für Kinder, hier dürfen unbedingt auch die Großen mal wieder ins Spielen kommen! Übrigens: Man kann im EINS+ALLES nicht nur auf eigene Faust unterwegs sein. Zahlreiche Erlebnisse wie Lama- und Eselwanderungen, Programme im Dunkeln, Teamentwicklungen oder Kindergeburtstage können hier gebucht werden.

EINS+ALLES Erfahrungsfeld der Sinne

Laufenmühle 8, 73642 Welzheim

Tel. 07182-8007677, www.eins-und-alles.de