Entdeckerwelt Bad Urach: Spannung, Spaß und Spiel

In der Entdeckerwelt Bad Urach gibt es viel zu erleben. In einer interaktiven Ausstellung mit drei verschiedenen Außentouren durch Bad Urach wird die Natur und Landschaft der Schwäbischen Alb lebendig.

Eine interaktive Ausstellung mit drei verschiedenen Außentouren durch die Stadt und den Wald bietet Kindern die Möglichkeit, Teil einer spannenden Geschichte zu werden und verschiedene Rätsel zu lösen. Am Anfang jeder Außentour steht ein Auftrag, welcher zu erfüllen ist. Ausgestattet mit einem Tablet und einer Entdeckertasche geht es los, auf eine Reise in verschiedene Zeitalter. Um das Rätsel zu lösen müssen verschiedene QR-Codes gefunden und eingescannt werden. Zurück in der Entdeckerwelt werden dann alle Informationen zusammengetragen um das Rätsel zu lösen.

Im Museum selbst, können sich die Kinder mit interessanten Themen beschäftigen und spielend lernen: Wie viel Wasser wird für die Herstellung eines T-Shirts benötigt? Woher stammen die Baustoffe für unsere Häuser und was passiert eigentlich mit unserem Müll? Das und vieles mehr können die Kinder in Form von Quizfragen, Memorys, Hörspielen, Suchspielen oder eingebaut in einen kleinen Film, herausfinden. Und wenn das Wetter einmal nicht so gut sein sollte, gibt es auch eine Tablet-Tour durchs Museum.

Das Angebot der Entdeckerwelt richtet sich vor allem an die Altersgruppe von 7 bis 13 Jahren. Familien, Schulklassen und alle, die sonst noch gerne auch Entdeckungsreise gehen möchten, sind herzlich willkommen!

