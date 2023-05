Zwischen Stuttgart und Heilbronn liegt der Erlebnispark Tripsdrill. Über 100 originelle ­Attraktionen, das Wildparadies und das ­Natur-Resort sorgen für grenzenlosen Spaß bei Groß und Klein.

Schon seit 1929 begeistert Deutschlands erster Erlebnispark seine Besucher mit originellen Attraktionen, die unter dem Motto »Schwaben anno 1880« gestaltet sind. Heute lassen rasante Achterbahnen – wie die beiden preisgekrönten Neuheiten »Hals-über-Kopf« und »Volldampf« – den Adrenalinspiegel in die Höhe schnellen. Für alle, die es nicht ganz so abenteuerlich angehen möchten, stehen zahlreiche Familien-Attraktionen, spritzige Wasserschussfahrten und spannende Abenteuer für die Kleinsten bereit. Wenn das Wetter mal nicht mitspielt, können sich die jüngsten Besucher im Gaudi-Viertel austoben. Neu 2023: Mit mehr als 1.000 Wasserfontänen sorgt das Pumpwerk für interaktiven Spaß vor der Kulisse der beiden Achterbahnen »Karacho« und »Mammut«. Das Besondere an dieser neuen Attraktion: Ein ausgeklügeltes System lässt unterschiedliche Varianten von ­Wasserspielen entstehen – ein einzigartiges Zusammenspiel zwischen Mensch und Wasser, bei dem es erfrischende Herausforderungen zu meistern gibt.

Wer den Erlebnispark Tripsdrill besucht, sollte es nicht versäumen, auch das zugehörige Wildparadies zu erkunden – schließlich ist es im Eintritt bereits enthalten. Es ist auf über 47 ha naturnaher Waldlandschaft das Zuhause von rund 60 Tierarten: In begehbaren Gehegen kommt man zahmen Hirschen und Mufflons ganz nah und darf sie sogar füttern. Täglich, außer freitags, finden hier die Greifvogel-Flugvorführungen, die Fütterung der Fischotter sowie die Futterrunde bei Wolf, Luchs, Bär & Wildkatze statt. Kleine und große Entdecker können auf dem Walderlebnispfad den Geheimnissen des Waldes auf den Grund gehen oder die Natur auf dem Barfußpfad hautnah spüren. Zum Austoben steht ein großer Abenteuerspielplatz zur Verfügung. Wenn man von alledem einen Bärenhunger bekommt, kann man sich in der Wildsau-Schenke mitten im Wald mit wahlweise süßen oder deftigen Leckereien stärken. Das Natur-Resort Tripsdrill garantiert einzigartige Übernachtungsmöglichkeiten. Die komfortablen Schäferwagen (für bis zu 5 Personen) sind komplett ausgestattet mit Heizung, Waschbecken, Kaffeepadmaschine, Minibar, TV und Ventilator. An zentraler Stelle befindet sich das aufwendig thematisierte Badehaus mit Fußbodenheizung. Neben den 20 Schäferwagen gibt es 48 Baumhäuser (für bis zu 4 bzw. 6 Personen). Ausgestattet mit einem Schlafbereich, einer Sitzecke mit Flachbildfernseher, Kaffeepadmaschine, Minibar sowie eigenem Sanitärbereich mit Dusche/WC bieten sie Hotelkomfort in luftigen Höhen.

Der Erlebnispark Tripsdrill hat bis zum 5. November 2023 täglich geöffnet. Die günstigsten Tarife sind immer online verfügbar. Im Tages-Pass ist auch der Eintritt ins Wildparadies sowie ein Vinarium-Glas als Souvenir enthalten. Kinder unter 4 Jahren erhalten freien Eintritt. Übrigens: Parken ist in Tripsdrill kostenlos – ca. 4.000 Plätze stehen vor Erlebnispark und Wildparadies zur Verfügung. Eintrittspreise und tagesaktuelle Öffnungszeiten auf www.tripsdrill.de.

Erlebnispark Tripsdrill

Erlebnispark-Tripsdrill-Straße 1 · 74389 Cleebronn

Tel. 07135-9999 · www.tripsdrill.de