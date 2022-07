Fünf Wochen Sommerferienprogramm im Porsche Museum

Tolle Nachrichten für alle Kinder: Das Porsche Museum bietet auch im Sommer 2022 ein abwechslungsreiches Programm für Mädchen und Jungen zwischen fünf und 13 Jahren an. Nach zehn erfolgreichen Jahren geht das Museum neue Wege und begeistert die Kids dieses Mal fünf statt wie sonst drei Wochen lang. Vom 2. August bis 4. September erwartet Porsche 4Kids von 9 bis 18 Uhr junge Gäste, die sich mit der gesamten Familie im Rahmen einer „Ideen Tour“ im Museum vergnügen dürfen. Eine Voranmeldung an der Kasse ist für das kostenfreie Programm nicht nötig, lediglich tagesaktuell für die Führungen um 10 und 14 Uhr. Passend zum Schwerpunktthema „Mit Porsche 4Kids den Ideen auf der Spur“ begeben sich die Kinder in der Ausstellungsebene auf eine spannende Entdeckungsreise. Dabei werden sie mit Hilfe des Multimedia Guides spielerisch zu Ideen-Suchern und füllen an verschiedenen Stationen ihren „Ideen Koffer“. Neben der „Ideen Tour“ dürfen sich die Kids auch auf spannende Workshops zum Thema Alltagsmobilität in der „Ideen Werkstatt“ und auf zwei „Ideen Reisen“ mit Tobias Krell, bekannt als „Checker Tobi“, freuen.

Stets an der Seite der Kinder sind zwei bekannte Gesichter: die Porsche 4Kids Lieblinge Tina Turbo und Tom Targa. Wer die beiden noch nie gesehen hat, kann sie vorab auf der Internetseite www.porsche4kids.com kennenlernen. „Kinder, ich bin total aufgeregt. Ich habe eine Einladung zu einem internationalen Ideenwettbewerb bekommen. Ohne eure Hilfe gewinne ich niemals“, erzählt Tina Turbo. Gemeinsam gilt es nun, den Ideenkoffer für Tinas große Reise zu füllen, damit sie gute Chancen hat, sich gegen ihre Konkurrenten aus der ganzen Welt durchzusetzen. Um den Wettbewerb für sich zu entscheiden, gilt es nun, gute Einfälle zu sammeln. Dafür macht sich Tina mit ihrem Freund Tom Targa auf eine spannende Entdeckertour durch das Porsche Museum und packt gemeinsam mit den Kids ihren Koffer.

Die Stationen der „Ideen Tour“ widmen sich unter anderem den Themen Erfindergeist, Traumwagen, Rennauto, Design, Namen, Ideenschmiede und Erfolge. Dabei erfahren die Kinder spielerisch, was Leichtbau bedeutet, warum Formen wichtig sind und was ein Familienunternehmen alles mit Erfindergeist und Mut erreichen kann. Es erwarten sie kreative Mitmachaktionen wie den „Heißen Draht“ und spannende Hüpfspiele. Als Erinnerung dürfen die Ideensucher nach ihrer Teilnahme einen Schnappschuss aus der Fotostation Porsche 911 mit nach Hause nehmen. Dort können sie in einem Reinsitzauto platznehmen.

In der „Ideen Werkstatt“ finden am 2. und 3. August sowie am 4. und 5. August zwei Workshops für je 24 Kinder statt. Die zweitägige Teilnahme unter dem Motto „Wie bewegst du dich in deinem Alltag?“ kostet 60 Euro pro Kind mit Voranmeldung bis zum 20. Juli unter: 2./3. August und 4./5. August. Am ersten Tag beschäftigen sich die Neun- bis 13-Jährigen intensiv mit dem Thema Teambuilding und führen dabei Interviews mit anderen Kindern. Den darauffolgenden Tag widmen sie der Sammlung von Ideen, dem Prototyping, Testen und Präsentieren. Der innovative Vertiefungsworkshop hilft den Kids, ihre Kreativität zu entfalten, Medienkompetenz zu entwickeln, Probleme im Team zu analysieren und Lösungen zu finden. Außerdem erhalten sie Antworten auf die Fragen: Wie bewegen wir uns heute? Wie bewegen wir uns in der Zukunft? Und ganz nebenbei bereiten die Workshops auch noch viel Freude, schließlich bauen die Mädchen und Jungen ihre Lieblingsidee als Prototyp. Am zweiten Tag sind die Eltern um 15 Uhr zur Modell- und Ergebnispräsentation im Porsche Museum mit eingeladen.

Tobias Krell alias „Checker Tobi“ am 9. August zu Besuch im Porsche Museum

Prominenz und Aufregung sind am 9. August um 11 und 15 Uhr garantiert. Dann tritt Tobias Krell in zwei „Ideen Reisen“ vor jeweils knapp 200 Kindern ab fünf Jahren auf. Den meisten dürfte er besser bekannt sein unter seinem Spitznamen „Checker Tobi“ aus dem Kinderfernsehen. Der sympathische Moderator ist besonders beliebt für seine coolen „Checkerfragen“. Seine einstündige „Ideen Reise“ im Porsche Museum ist interaktiv und lädt die Kids zum Mitmachen ein. Er blickt mit den Kindern hinter die Kulissen seines Abenteuer- und Dokumentarfilms „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“. Außerdem verrät er, wie genau eine Sendung entsteht und was ihm dabei schon alles Lustiges und Peinliches passiert ist. Zum Schluss beantwortet er Fragen und posiert für Selfie-Wünsche mit seinem Publikum. Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Kind. Die Tickets sind ausschließlich über Easy Ticket (https://www.easyticket.de/) oder unter: Ideen-Reise erhältlich.

Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt ins Museum. Bei den Programmpunkten „Ideen Reise“ mit Tobias Krell und „Ideen Tour“ liegt die Aufsichtspflicht bei den Eltern. Für eine Teilnahme an der „Ideen Werkstatt“ müssen die Eltern bzw. Begleitpersonen nicht vor Ort aber dennoch telefonisch erreichbar sein. Gerne können die Eltern und Begleitpersonen während des Sommerferienprogramms das Museum besuchen.

Das Porsche Museum ist dienstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die aktuellen Hygienevorschriften finden Sie auf der Internetseite: https://www.porsche.de/Museum.