Familienbrauerei Dinkelacker erfüllt Kinderwünsche

× Erweitern Foto: Familienbrauerei Dinkelacker Dinkelacker Kinderwünsche Stefan Seipel, Marketingleiter der Familienbrauerei Dinkelacker, Stefanie Entzmann und Eva Hartmann von der St. Josef-Gemeinde, Karin Haller, Markenbotschafterin bei #Wullehilft, und Bernhard Schwarz, Sprecher der Geschäftsführung der Familienbrauerei Dinkelacker (v.l.n.r.).

93 Geschenke haben Geschäftsführer Bernhard Schwarz und Marketingleiter Stefan Seipel von der Familienbrauerei Dinkelacker zusammen mit Karin Haller von #WULLEhilft am 19. Dezember an Stefanie Entzmann und Eva Hartmann von der gemeinnützigen GmbH St. Josef übergeben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Traditionsbrauerei haben zwischen Ende November und Mitte Dezember die Wunschzettel von 93 Kindern vom Weihnachtsbaum im Empfangsbereich der Brauerei gepflückt und die Präsente weihnachtlich verpackt und gespendet. „Leider gibt es auch in unserem Umfeld Kinder, die an Weihnachten wenig Grund zur Freude haben, weil den Familien das Geld für Geschenke fehlt“, sagt Bernhard Schwarz, Sprecher der Familienbrauerei Dinkelacker. „Deshalb unterstützen wir als Familienbetrieb hilfsbedürftige Kinder und Familien gerne.“ Bereits zum dritten Mal ist Dinkelacker bei der Weihnachtsbaum-Kinderwunsch-Aktion mit dabei. „Bei vielen Kindern ist schon im frühen Kindesalter Armut und damit Ausgrenzung spürbar“, erklärt Stefanie Entzmann, Leiterin der Einrichtung. Die karikative St. Josef GmbH betreibt in Stuttgart-Ost und Bad Cannstatt Kindertagesstätten sowie Familienzentren und bietet Hilfen zur Erziehung. Der freie katholische Träger unterstützt insbesondere bedürftige Familien.