Fantastische Abenteuer für kleine und große Fans in Böblingen und Sindelfingen

Wenn sich der Vorhang hebt, beginnt die Fantasie: In den kommenden Monaten warten gleich mehrere bunte Musical- und Theatererlebnisse auf Familien in Böblingen und Sindelfingen. Ob im Dschungel, in Schlumpfhausen, in der Welt der Drachen oder gemeinsam mit Eule und Kikaninchen – hier gibt es jede Menge Musik, Humor und spannende Geschichten für kleine und große Zuschauer.

Den Anfang macht »Dschungelbuch – das Musical« von Theater Liberi. Am Sonntag, 6. Dezember 2026, in Böblingen und erneut am Sonntag, 21. Februar 2027, in Sindelfingen geht es mitten hinein in Moglis farbenprächtige Dschungelwelt. Der kleine Held und sein Freund Balu erleben ein Abenteuer voller Freundschaft, Mut und überraschender Begegnungen. Baghira, Shir Khan, Kaa und die vorlauten Geier sorgen dabei für jede Menge Wirbel. Mit neuen Songs, mitreißenden Choreografien, aufwendigen Kostümen und einer beeindruckenden Dschungelkulisse wird Kiplings Klassiker zu einem energiegeladenen Live-Erlebnis für die ganze Familie. Drachenstark geht es am Samstag, 27. Februar 2027, in Sindelfingen weiter. Bei »Tabaluga und Lilli« begibt sich der kleine Drache auf die Suche nach dem Wahren Feuer. Dabei muss er sich gegen den eisigen Arktos behaupten, begegnet allerlei fantastischen Wesen und entdeckt eine ganz besondere Kraft: die Liebe. Liebevolle Kostüme, fantasievolle Bühnenbilder und die Hits aus der Welt von Peter Maffay machen das Musical unvergessen für die ganze Familie. Musikalisch wird es am Sonntag, 14. März 2027, in Böblingen mit »Eule findet den Beat«. Die blaugelbe Eule nimmt Kinder und Eltern mit auf eine musikalische Entdeckungsreise. Das Kinder-Theaterkonzert verbindet Live-Musik, Geschichten und Mitmachmomente und lädt das Publikum dazu ein, gemeinsam mit Eule die bunte Welt der Musik zu erkunden. Für die jüngsten Zuschauer wird es am Sonntag, 4. April 2027, in Sindelfingen fantasievoll: Bei »Dibedibedab! Das Kikaninchen-Musical« erobert der beliebte TV-Held gemeinsam mit Anni und Christian die große Bühne. In der bekannten Schnipselwelt werden aus kleinen Ideen große Abenteuer – mal geht es als Pirat auf Schatzsuche, mal als Ritter, Prinzessin oder Raumfahrer in ferne Welten. Bekannte Songs, viel Bewegung und liebevolle Mitmachmomente machen die Vorstellung zu einem fröhlichen Theatererlebnis. Und auch die Schlümpfe dürfen nicht fehlen: Am Freitag, 16. April 2027, um 16.30 Uhr ziehen die kleinen blauen Bewohner ein und verwandeln die Stadthalle Sindelfingen in Schlumpfhausen. Gemeinsam mit Papa Schlumpf und Schlumpfine geht es in ein spannendes Abenteuer – natürlich immer mit dem hinterlistigen Gargamel im Schlepptau. Neue Songs, eine originelle Bühnenshow und die liebenswerten Charaktere versprechen schlumpfige Unterhaltung für mehrere Generationen.

Das Programm im Überblick

So. 6. Dezember 2026, 15 Uhr: Dschungelbuch – das Musical, Kongresshalle Böblingen

So. 21. Februar 2027, 15 Uhr: Dschungelbuch – das Musical, Stadthalle Sindelfingen

Sa. 27. Februar 2027, 17 Uhr: Tabaluga und Lilli, Stadthalle Sindelfingen

So. 14. März 2027, 14 Uhr: Eule findet den Beat, SparkassenForum Böblingen

So. 4. April 2027, 15 Uhr: Dibedibedab! Das Kikaninchen-Musical, Stadthalle Sindelfingen

Fr. 16. April 2027, 16.30 Uhr: Die Schlümpfe, Stadthalle Sindelfingen

Weitere Informationen und Tickets unter www.cc-bs.com