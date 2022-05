Federseemuseum: Expeditionen in die Steinzeit

Foto: Klaus Weiss

Im oberschwäbischen Bad Buchau wird die Steinzeit lebendig. Denn dort erzählen im Federseemuseum jahrtausendealte Funde und authentische Nachbauten vom Alltag aus 15 000 Jahren Leben am See. Dieses Jahr werden alte Wege verlassen und neue Pfade beschritten: brandrodende Pfahlbauer und digitale Geschichten laden ein, die Vergangenheit aus einer neuen Perspektive kennenzulernen.

In der Sonderausstellung »Playmobil on Tour – Auf Zeitreise mit dem Federsee-Express«, die noch bis zum ersten November zu sehen ist, heißt es »Fahrkarte lösen und los geht´s«. Denn der »Federsee-Express« nimmt alle mit auf einen spannenden Trip durch 40 000 Jahre Geschichte. Entlang der Gleise bersten unzählige Playmobilfiguren geradezu vor Tatendrang: sie malen Graffitis an die Höhlenwand, sind tapfere Krieger oder errichten Häuser. Quasi nebenher werden unfreiwillige Höhenflüge unternommen, ein Markt mit wertvollen Waren abgehalten oder auch gerne mal gefischt. Gleichzeitig schreiten Miniatur-Archäologen zur Tat und zeigen, was sich von all diesem Treiben die Jahrtausende hindurch erhalten hat. In vielen farbenfrohen Szenen wird so die Vorgeschichte von den Mammutjägern bis zu den Kelten zu einem Event!

Virtuelle Abenteuer warten wiederum mit dem neuen Medienguide auf junge Besucher: Gemeinsam mit dem Archäologieprofessor Dr. Klug nimmt Bea Kinder und Jugendliche mit in die fantastischen Lebenswelten der Stein- und Bronzezeit.

Eine weitere digitale Zeitreise führt direkt in das Jahr 3867 v. Chr.: Aufruhr herrscht unter den Bewohnern des Steinzeitdorfes am Federsee. Denn das so dringend benötigte Getreide ist verschwunden. Jetzt gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren, um es zu finden. Ein Glück, dass das Steinzeitmädchen Ranu mithilft.

Als drittes Angebot im Erlebnis-Paket lässt der Entdeckerpfad die Vorgeschichte groß rauskommen. Hier werden aktiv und autark rund 15 000 Jahre Geschichte erforscht. Wie schneidet man mit einem Feuerstein? Womit wurde ein Feld »gepflügt«? Und wie findet man heutzutage kleinste Fundstücke? All diese Fragen und mehr gilt es mit Scharfsinn und durch eigenes Ausprobieren herauszufinden.

Highlights 2022

So. 29. Mai: Bei Pfahlbauers zu Gast – erkundet die Steinzeit

Sa. 5. & So. 6. Juni: Bronzeguss wie vor 3000 Jahren

So. 3. Juli: Sommerfest

So. 28. August: UNICEF- und UNESCO Kinderfest

Öffnungszeiten: bis 1. November täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr

Federseemuseum

August Gröber Platz

88422 Bad Buchau

Tel: 07582-8350

info@federseemuseum.de

www.federseemuseum.de