Fildorado Filderstadt: Die Wasserwelt erleben

Seit seiner Eröffnung ist das Fildorado in Filderstadt Anziehungspunkt für Groß und Klein. Doch ganz besonders Familien mit Kindern und Jugendliche erfreuen sich an dem mit einer Vielfalt unterschiedlicher Attraktionen ausgestatteten Sport-, Frei- und Freizeitbad.

Schon die Erlebnishalle hält viele spannende und überraschende Momente für die jungen Badegäste bereit und lockt mit Schanzen-, Blackhole- und Reifenrutsche, Wellenbad mit Regendusche, Sprudlern und Wasserspeier, Strömungskanal und eine Eissäulen. Im 28 Grad warmen Wellenbad reiten die Kids auf bis zu ein Meter hohen Wellen und erleben die Kraft des Wassers. Die einmalige Schanzenrutsche transportiert das Adler-Feeling in die Schwimmhalle und ein Kribbeln in den Magen, sie ist - neben der in Europa einmaligen Eissäule - das absolute Highlight im Fildorado. Mit 8 Metern Höhe und einer Beschleunigung bis zu 60 km/h sorgt sie für eine Flugweite von bis zu 8 Metern und garantierten Rutschenspaß für alle ab 10 Jahren. Kinder ab sechs Jahren und Jüngere in Begleitung eines Erwachsenen dürfen die Blackhole-Rutsche nutzen. Hier wird man von einem »schwarzen Loch« verschluckt – danach sorgen tolle Wasser- und Lichteffekte sowie der spezielle Rutschensound für ein vergnügliches Geisterbahn-Gefühl. Auf den 115 Metern flutschen die Rutscher auch durch die »Crystal Tube« – einem Stück durchsichtiger Röhre – und fühlen sich wie beim »Rutschen in der Luft«. Die Reifenrutsche bietet jede Menge Jumps und rasante Kurvenfahrten im Einzel- oder Doppelbob – ein echtes Spektakel für waghalsige Formel-Fildorado-Piloten ab sechs Jahren oder kleinere Kinder in Begleitung eines Erwachsenen. Die jüngsten Gäste liegen dem Fildorado ganz besonders am Herzen. Aus diesem Grund verfügt das Erlebnisbad über einen großzügigen und liebevoll ausgestatteten Kinderbereich, in dem Babys und Kleinkinder bei wohltemperierten 32 Grad Celsius nach Herzenslust herumtollen, spielen, rutschen und plantschen können. In der Spielwelt warten spannende Abenteuer und eine aufregende Unterwasserwelt auf die kleinen und großen Gäste.

