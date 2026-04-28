Fildorado Filderstadt: Zwischen Wellen und virtuellen Ozeanen

Seit seiner Eröffnung ist das Fildorado in Filderstadt ein beliebter Anziehungspunkt für Groß und Klein und hat sich besonders für Familien mit Kindern und Jugendlichen als vielseitiges Sport-, Frei- und Freizeitbad etabliert.

Schon die Erlebnishalle im Fildorado bietet eine große Vielfalt an Wasserabenteuern. Hier sorgen Schanzen-, Blackhole- und Reifenrutsche, ein Wellenbad mit bis zu einem Meter hohen Wellen, Sprudlern, Wasserspeiern, einer Regendusche, einem Strömungskanal sowie zwei Eissäulen für Abwechslung und Action. Besonders die Schanzenrutsche zählt zu den spektakulärsten Attraktionen: Mit acht Metern Höhe, enormer Beschleunigung und Flugweiten von bis zu acht Metern vermittelt sie ein echtes »Adler-Feeling«. Ebenso beliebt ist die Blackhole-Rutsche, die bereits Kinder ab sechs Jahren in Begleitung nutzen können. Sie führt durch eine dunkle Röhre, in der Licht- und Soundeffekte für ein geisterbahnartiges Erlebnis sorgen, bevor die Fahrt durch die transparente »Crystal Tube« fast schwerelos wirkt. Die Reifenrutsche wiederum begeistert mit rasanten Kurven und Sprüngen im Einzel- oder Doppelreifen und bietet Spaß für kleine und große Abenteurer.

Doch das Fildorado setzt längst nicht mehr nur auf klassische Rutsch- und Badeerlebnisse. Ein besonderes Highlight ist die Virtual Reality im Wasser. Mit einer neuartigen VR-Brille, die speziell für den Einsatz im Schwimmbecken entwickelt wurde, können Besucher in eine faszinierende Unterwasserwelt eintauchen, ohne tatsächlich tief tauchen zu müssen. Die Vollgesichtsmaske ermöglicht eine freie, natürliche Bewegung im Wasser, ohne störende Schläuche, Schnorchel oder Gurte. So schwimmt man scheinbar schwerelos durch digitale Ozeane, begegnet farbenfrohen Korallenriffen und virtuellen Meeresbewohnern und erlebt das Gefühl, tatsächlich Teil dieser Welt zu sein. Diese Kombination aus realer Bewegung im Wasser und digitaler Illusion eröffnet ein völlig neues Badeerlebnis, das besonders bei Kindern, Jugendlichen und technikaffinen Erwachsenen großen Anklang findet. Einen weiteren besonderen Höhepunkt bildet das beliebte Meerjungfrauenschwimmen, das regelmäßig im Fildorado angeboten wird. Hier können Kinder ab sechs Jahren sowie Erwachsene mit sicheren Schwimmkenntnissen in die Rolle einer Meerjungfrau oder eines Meermanns schlüpfen. Ausgestattet mit einer Monoflosse lernen die Teilnehmenden in etwa 45-minütigen Kursen, sich elegant und spielerisch wie eine Fabelgestalt durch das Wasser zu bewegen. Die Bewegung fördert nicht nur Körpergefühl und Koordination, sondern sorgt auch für ein intensives, fantasievolles Wassererlebnis. Besonders reizvoll ist dabei die Möglichkeit, sich in ein märchenhaftes Wesen zu verwandeln und die Schwerelosigkeit des Wassers auf ganz neue Weise zu spüren. Die komplette Ausrüstung wird dabei gestellt und die Kurse werden von geschultem Personal begleitet, sodass Sicherheit und Spaß gleichermaßen im Vordergrund stehen. Wer möchte, kann das Erlebnis sogar mit eigenen Erinnerungsfotos im Kostüm festhalten.

Auch für die jüngsten Gäste ist bestens gesorgt. In einem großzügigen Kinderbereich bei angenehmen 32 Grad können Babys und Kleinkinder spielen, planschen und erste Wassererfahrungen sammeln. Die Indoor-Spielwelt entführt kleine und große Gäste in eine fantasievolle Unterwasserwelt. Liebevoll gestaltete Wände, Deckenelemente und eigens entworfene Spielgeräte schaffen ein einzigartiges Abenteuerambiente. Das Bad-Maskottchen »Juch Hai« begrüßt die Besucher und lugt neugierig aus einer Grotte hervor. Im Sommer erweitert sich das Angebot um ein großes Freibad mit 50-Meter-Bahnen, Sprungtürmen, Kletterwand und Breitrutsche. Während sportlich ambitionierte Schwimmer ihre Bahnen ziehen, genießen andere den Nervenkitzel beim Sprung ins kühle Nass oder entspannen auf den weitläufigen Liegewiesen.

Fildorado

Mahlestraße 50, 70794 Filderstadt

www.fildorado.de