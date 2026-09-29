Großer Laternenumzug bringt den NeckarPark zum Leuchten (9.11.26)

Wenn am 9. November tausende bunte Laternen durch den NeckarPark ziehen, wird Stuttgart wieder zum Treffpunkt für kleine und große Laternenfans. Zum vierten Mal laden das Mercedes-Benz Museum, der VfB Stuttgart und sein Fritzle-Club, die Elternzeitung »Luftballon« sowie der Radiosender »Die Neue 107.7« zum großen Laternenumzug ein. Nach dem großen Erfolg der vergangenen Jahre werden erneut rund 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Die Teilnahme ist kostenlos.

Start ist um 17 Uhr am Mercedes-Benz Museum. Dort begrüßt Museumsdirektorin Bettina Haussmann gemeinsam mit Maskottchen Carlotta die Familien, bevor sich der leuchtende Zug in Richtung VfB-Stadion auf den Weg macht. Mit dabei sind auch die beliebten Maskottchen Fritzle, Luftikus und Carlotta. Die familienfreundliche Strecke führt über das Außengelände des Museums und vorbei an den Trainingsplätzen des VfB bis zum Stadion. Vor der legendären Cannstatter Kurve wartet schließlich das große Finale. Gerade für Familien bietet der Laternenumzug eine besondere Gelegenheit, den NeckarPark einmal aus einer ganz anderen Perspektive zu erleben. Die Veranstalter setzen bewusst auf eine unkomplizierte und familienfreundliche Atmosphäre. Im Stadion angekommen, wartet auf die Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm. Stadionsprecher Holger Laser führt durch das große Finale. Für die musikalische Begleitung sorgen örtliche Musikvereine. Zudem wird auch in diesem Jahr die Donikkl Crew sowohl vor dem Mercedes-Benz Museum als auch im Station für Stimmung sorgen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim gemeinsamen Singen der Laternenlieder anleiten. So verbindet die Veranstaltung Bewegung, Musik und gemeinsames Erleben zu einem stimmungsvollen Abend für die ganze Familie.

Wer dabei sein möchte, sollte sich bis zum 8. November verbindlich unter mercedes-benz.com/laternenumzug anmelden.