Hebammenberatung und Artikel für werdende Eltern

Der »Vitalwelt FamilyStore« im Gewerbegebiet Kerz in Michelfeld, nur wenige Meter von der Vitalwelt Apotheke entfernt, bietet jede Menge rund um die Schwangerschaft. Montag von 9 bis 13 Uhr, Dienstag und Mittwoch 9 bis 16 Uhr und am zweiten Samstag im Monat 9 bis 15 Uhr können hier werdende Mütter oder frisch gebackene Eltern wahre Schätze finden oder eine individuelle Hebammenberatung in Anspruch nehmen.

Der FamilyStore bietet ein breites Sortiment an fein ausgesuchten Artikeln für die Schwangerschaft und im ersten Lebensjahr eines Kindes. Dazu gehören u.a. Schwangerenmode, auch für festliche Anlässe, Stillkleidung, hochwertige Baby- und Kinderkleidung, wertvolle Spielsachen und Wickelbedarf. Ebenso wird eine fachmännische Beratung von ausgebildeten Hebammen angeboten. Nadja-Sue Endres-Triebel ist Hebamme, Stillberaterin, Fachberaterin für Emotionelle Erste Hilfe und Trageberaterin, Leslie Reichle ist ebenso Hebamme und ausgebildete Trageberaterin. Beide hören den Mamas zu, beraten und unterstützen individuell. Bei Fragen zur Schwangerschaft, Geburt, das »Eltern werden«, die erste Zeit mit dem Baby, Stillen und Ernährung, Schlafen und Wachen - ob eine überwältigende Geburtssituation oder ein untröstlich weinendes Baby: Nadja Sue Endres-Triebel und Leslie Reichle sind die richtigen Ansprechpartnerinnen vor Ort. Ebenso können individuelle Termine für eine Trageberatung mit den beiden Hebammen vereinbart werden. Die großen Geschwister sollen sich im Vitalwelt FamilyStore aber auch nicht langweilen. Der Shop wurde so konzipiert, dass auch Geschwister Kinder eine Beschäftigung finden, während Mama stöbern- oder sich beraten lassen kann. Die Pfosten im Store wurden mit Tafelfarbe versehen, so dass die großen Kinder die so genannten »Kritzelpoints« mit Kreide dekorieren oder in der Spielecke verweilen können.

Als weitere Besonderheit bietet der Vitalwelt FamiliyStore Zwillings und Drillingsrabatte und Geschenkekisten an. Letztere können nach Wunsch werdender Eltern gefüllt und mit dem Namen versehen werden. Jeder der ein Geburtsgeschenk sucht, kann sich dann etwas aus den gefüllten Familien Geschenkekisten aussuchen. So hat jede Familie genau das, was sie nach der Geburt eines Babys noch benötigt.

VitalWelt Familystore, In der Kerz 10, 74545 Michelfeld

www.vitalwelt-familystore.de