indo‘Play in Weinsberg

Ob jung oder junggeblieben – in dem ­Freizeit-Hotspot in Weinsberg ist für jeden etwas dabei. Auf 2000 Quadrat­metern gibt es eine ­Spiralrutsche, Trampolins, Geschicklichkeitsparcours und vieles mehr.

Gigantische Klettergerüste, actiongeladene Rutschen, herausfordernde Ninja-Parcours und vieles mehr gibt es bei indo‘Play, dem Indoor-Spielplatz in Weinsberg, zu entdecken. Die 2000 Quadratmeter große Fläche ist dabei in zwei Abschnitte unterteilt: Der Play-Bereich entführt alle Kinder in ein Abenteuer-Spieleland voller Spaß und Action. Mit verschiedenen Rutschen, Klettergerüsten, einem Bällebad und sogar einer Kartbahn ist hier für jeden kleinen Abenteurer etwas dabei. Der Ninja-Parcour ist die perfekte Gelegenheit, die eigene Muskelkraft, Schnelligkeit und Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen. Der Kletterturm bietet jede Menge Abwechslung auf fünf Etagen. Genau das richtige um sich ordentlich auszutoben. Auf der Kartbahn kann man mit Vollgas durch die Kurven düsen. Spiralrutsche, Wellenrutsche, Donut-Glider – hier ist Spaß garantiert. Ein eigener Kleinkindbereich bietet gefahrenlose Abenteuer für alle Kinder bis drei Jahre.

Der Jump-Bereich hingegen ist für alle ab sechs Jahren und älter konzipiert und bietet ein Trampolinparadies der Extraklasse. Hier kann man seine Sprungkünste auf den Trampolinen entfalten, den zweistöckigen Ninja-Parkour meistern und im Duell-Modus gegen andere antreten.

Am Twister mit den zwei rotierenden Armen kann man den Mitstreitern die eigene Schnelligkeit und Geschicklichkeit demonstriert. Beim Valo-Jump und dem Free-Jump hat man die Gelegenheit, seine akrobatischen Träume auszuleben und neue Höhen zu erklimmen. Und wer wirklich zeigen will, was er kann, beweist sich an der Cardio-Wall, bei der man im Sprung Lichtsignale erwischen muss und auf diese Weise Punkte sammelt. Und es sind bereits weitere Aktivitäten geplant. Coming soon: Die Tumbling-Lane. Bereit, die olympische Disziplin des Trampolinspringens zu meistern? Hier kannt man seinen Flick-Flack's und Saltos freien Lauf lassen.

Den ultimative Kindergeburtstag feiern – möglich macht es indo'Play. Die Geburtstagspakete umfassen Eintritt, reservierten Partybereich, Verpflegungsoptionen und vieles mehr, damit der Geburtstag des Kindes zu einem unvergesslichen Highlight wird! Hier entspannen die Eltern und trinken Kaffee, während die Kinder sich austoben. Garantiert werden eine saubere und sichere Umgebung sowie frische und hausgemachte Verpflegung. Die indo'Play-Geburtstagspakete sind rundum sorglos. Kein Chaos zuhause, nur purer Spaß! Weil Mama & Papa auch mal eine Auszeit verdienen. Kindern eine Freude zu bereiten, sollte kein Luxus sein. Deshalb werden budgetfreundliche Pakete für jeden Geldbeutel angeboten. So erleben die Kinder einen Geburtstag, den sie nie vergessen werden.

Bei indo‘Play ist für jeden etwas dabei. Für Gruppen und Vereine ab 20 Personen gibt es besondere Ermäßigungen. Auch Schulen und Kitas profitieren von einmaligen Angeboten, die Schüler und Lehrer raus aus dem Klassenzimmer und ab in den Funpark locken. indo'Play lässt sich einfach über die Autobahn oder auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Dem Spaß und Abenteuer für alle steht somit nichts mehr entgegen. Der Funpark wartet.

indo‘Play

Abtsäckerstraße 19 · 74189 Weinsberg

Tel. 07134-5004666 · www.indo-play.de