Internationaler Kindertag an der Wilhelma

Die Kinder sind die Zukunft und zählen zu den wichtigsten Besuchern der Wilhelma. Darum gestaltet der Zoologisch-Botanische Garten am Internationalen Kindertag ein buntes Programm speziell für seine kleinen Gäste. Natürlich fasziniert der Park mit seinen fast 1200 Tierarten jeden Tag junge Tierfreunde und bietet durchaus viel für seine kleinen Gäste. Neben persönlichen Erlebnissen im Streichelzoo mit direktem Kontakt zu Zicklein und Lämmern können sie beim Bewegunsparcours laufen, klettern und hangeln wie Zootiere. Am Internationalen Kindertag warten darüber hinaus Extra-Angebote auf die Besucher: Das Kinderschminken mit Tiermotiven bindet die Kleinen genauso mit ein, wie Bastelaktionen und Mitmachangebote. Zum Beispiel kann der Nachwuchs mit den Auszubildenden der Wilhelma-Gärtnerei lernen, Pflanzen einzutopfen – und sein grünes Souvenir mitnehmen und zu Hause pflegen. Die Naturschutzorganisation WWF ist als Kooperationspartner der Wilhelma mit einer Upcycling-Aktion vertreten. Dabei zeigt sie, wie man aus Plastikmüll tolle Gebrauchsgegenstände basteln kann. An diesem besonderen Tag ziehen in die Wilhelma als ehemaligen Königsgarten »echte« Prinzessinnen ein. Mit ihnen können die Kinder sich in der majestätischen Damaszenerhalle fotografieren lassen. Zu Spiel, Spaß und guter Laune tragen außerdem am Internationalen Kindertags selbstverständlich die tierischen Bewohner der Wilhelma bei: Die Fütterungen der Seelöwen, Gorillas und Bonobos sind absolute Highlights. Grundsätzlich ist das Programm zum Wilhelma-Kindertag im normalen Eintrittspreis enthalten. Kinder unter 6 Jahren haben wie immer freien Eintritt. Spenden sind jedoch willkommen und fließen komplett in die Artenschutzaktivitäten der Wilhelma.

Kindertag in der Wilhelma von 10 bis 16 Uhr

Freitag 1. Juni, 8.15 bis 20 Uhr, Die Wilhelma –Zoologisch-Botanischer Garten Stuttgart,

Infos unter Tel. 0711/5402-0 und www.wilhelma.de