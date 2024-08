Janosch-Tag und Janosch-Musical in Göppingen (13. bis 15. September)

Expand Foto: Janosch Musical / Küss die Hand Filmproduktion

Göppingen verwandelt sich im September in ein Janosch- & Tigerenten-Paradies für Groß & Klein! Der Auftakt zu dem Janosch-Wochenende findet am Freitag, den 13. September um 16:30 Uhr in der Stadthalle Göppingen mit dem Musical »Oh wie schön ist Panama« statt.

Der kleine Tiger und der kleine Bär machen sich auf eine unglaubliche Reise um die Welt um das Glück zu finden – natürlich mit der Tigerente im Gepäck. Unterwegs begegnen sie vielen Tieren, wie dem Reiseesel Mallorca, dem Affen Bong und so manch anderem Freund aus der Janosch Welt, die sie nach dem Weg fragen. Und ganz nebenbei entdecken die beiden worauf es im Leben wirklich ankommt! Als interaktives Singspiel für Weltenbummler ab 4 Jahren ist das bezaubernde Musical für die ganze Familie geeignet. Das Musical ist die perfekte Einstimmung für den Sonntag, den 15. September, wenn von 11-18 Uhr der Janosch-Tag in der Hauptstraße in Göppingen stattfindet. Da können sich große und kleine Janosch-Fans auf zwei tolle Bühnenshows mit Tanz, Schauspiel und Musik zum Mitfeiern und Mittanzen freuen. Auftreten werden hier abwechselnd der kleine Tiger und der kleine Bär sowie Günter Kastenfrosch mit seiner Holz-Tigerente., die zwischen den Shows dann auch als Walking Acts entlang der Hauptstraße unterwegs sind und die vielen strahlenden Kinderaugen erfreuen. Für alle, die schon immer einmal das berühmte Tigerenten-Rodeo aus dem Tigerenten-Club ausprobieren wollten, gibt es an diesem Tag die einmalige Gelegenheit, selbst auf der legendären Tigerente zu reiten und sein Können unter Beweis zu stellen. Neben dem Rodeo erwarten die Besucher*innen zahlreiche weitere Attraktionen rund um Janosch wie beispielsweise tolle Bastel-Angebote von und mit dem Holz und Kunst Stüble aus Jebenhausen. Wer möchte kann sich im Janosch-Stil schminken lassen und zur Entspannung gibt es eine Leseecke, in der für Klein und Groß die schönsten Janosch-Geschichten von u.a. OB Alex Maier, Mimi Kraus und den Frisch Auf Frauen Spielerinnen Mariel Beugels und Britt Van der Baan vorgelesen werden. Außerdem gibt es tolle Preise zu gewinnen – man darf gespannt sein!

Musical »Oh, wie schön ist Panama«

Fr. 13. September, 16.30 Uhr, Stadthalle Göppingen

Tickets im ipunkt im Rathaus oder online bei Easy Ticket

Erwachsene: 18 - 35 €, Ermäßigte zum halben Preis, Kinder bis 3 Jahre kostenlos (ohne Sitzplatzanspruch)

Janosch-Tag

So. 15. September, 11 bis 18 Uhr, Hauptstraße, Göppingen