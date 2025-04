Junges Ensemble Stuttgart: Theater für junge Menschen

Das Junge Ensemble Stuttgart (JES) ist das Theater für junge Menschen in Stuttgart. Sie machen Theater für ein junges Publikum zugänglicher, eröffnen neue Perspektiven und schaffen einen Raum für Begegnung, Austausch und Utopie. Dabei wird versucht, das JES diskriminierungs- und barrierefrei zu machen. Einige der Stücke werden in deutscher Gebärdensprache oder mit Audiodeskription angeboten. Das möchte, dass möglichst viele an Kunst und Theater teilhaben können. Deshalb kostet der Eintritt zwischen 3 und 12 Euro. Wer sich das nicht leisten kann, hat die Möglichkeit, sich mit dem Peter-Pan-Ticket eine Vorstellung für 1 Euro anzuschauen. Wer mehr Geld hat, kann sich freiwillig dazu entscheiden, ein Robin-Hood-Ticket für 25 Euro zu kaufen und somit die Kosten für das Peter-Pan-Ticket solidarisch zu decken. Darüber hinaus bietet das JES auch Spielclubs für Menschen zwischen 8 und 25 Jahren an, in denen sie selbst Theater spielen und sich ausprobieren können.

Junges Ensemble Stuttgart

Eberhardstr. 61a · 70173 Stuttgart

www.jes-stuttgart.de