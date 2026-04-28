»Kinder führen Kinder«, Turmbesteigung & mehr: Familienfreundliche Erlebnisse in Bad Wimpfen

Bad Wimpfen bietet abwechslungsreiche Programme für Familien und Kinder, bei denen Geschichte spielerisch erlebbar wird. Besonders beliebt ist die Kinder-Stadtführung »Kinder führen Kinder«: Junge, frisch ausgebildete Stadtführer zeigen Gleichaltrigen ihre Stadt auf lebendige und authentische Weise. Die Führung findet von Mai bis September jeweils am ersten Sonntag im Monat statt und eignet sich ideal für einen gemeinsamen Familienausflug. Ergänzend gibt es individuell buchbare Angebote – perfekt für Gruppen, Schulklassen oder Kindergeburtstage.Ein besonderes Highlight ist die Besteigung des Blauen Turms mit herrlicher Aussicht ins Neckartal. Auch der Rote Turm lädt zur Entdeckung ein – hier erwartet Besucher eine mittelalterliche Waffenausstellung.

Kultur- & Tourist-Information Bad Wimpfen

Hauptstraße 45, 74206 Bad Wimpfen

Tel. 07063-53230, www.badwimpfen.de